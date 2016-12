Piaţa tichetelor Rabla a luat-o razna

Piața tichetelor Rabla a luat-o razna

Cine vrea să cumpere acum un tichet Rabla, de pe așa numita piață „neagră“, cu siguranță are serioase bătăi de cap, și asta deoarece prețurile sunt mai mult decât mari. Pe site-urile de profil, unde se intermediază aceste „tranzacții“, nu puțini sunt constănțenii care vor pentru un voucher chiar și 3.000 de lei, în condițiile în care valoarea unui tichet este de 3.800 de lei. Prețurile au crescut vizibil de săptămâna trecută, după ce colectorii din județ au anunțat că voucherele primite de la Administrația Fondului pentru Mediu s-au epuizat rapid, într-o singură zi, și că mulți sunt aceia care trebuie să aștepte următoarea suplimentare, despre care însă „cel puțin deocamdată“ nu se știe mare lucru. La nivel declarativ, alte 15.000 de tichete vor ajunge anul acesta la colectori, dar câte anume se vor repartiza județului Constanța și, foarte important, când vor veni, nu se știe.De cealaltă parte, cele mai mici prețuri pe care le cer constănțenii care vor să scape de vouchere nu scad sub 2.400 de lei, aceasta fiind suma minimă care se regăsește pe site-urile de profil.Și cumpărătorii par să fie extrem de generoși. Dacă cei mai strânși la pungă nici nu concep în condițiile actuale să dea peste 1.800 de lei pe tichet, sumă considerată oricum destul de mare de către mulți constănțeni, sunt și persoane dispuse să scoată din buzunare chiar și 2.400 de lei pentru un voucher. În ceea ce privește partea de cerere, aceasta este însă discutabilă. Constănțenii cărora li se par de-a dreptul exagerate prețurile care se oferă pentru niște tichete care până la urma urmei valorează doar 3.800 de lei, spun că prețurile sunt umflate artificial de cei care dețin mai multe tichete, și care astfel speră să obțină profituri mult mai mari.Situații aproape identiceDe altfel, prin aceeași etapă am trecut și imediat după epuizarea tichetelor din prima sesiune a programului Rabla, atunci când a apărut și varianta suspendării acestuia pentru o perioadă mai lungă de timp, din cauza lipsei banilor. Atunci s-a înregistrat practic cea mai bruscă creștere a prețurilor. Dacă anul trecut, în aceeași perioadă, un tichet se vindea la Constanța cu un preț mediu de 1.500 de lei, la începutul lui iunie prețul aproape că se dublase în destule cazuri. Erau, la acea vreme, și constănțeni care cereau 3.100 de lei (!) pe un voucher. După jumătatea lunii iunie, când Ministerul Mediului și Pădurilor a anunțat suplimentarea programului Rabla cu alte 30.000 de tichete, apele s-au calmat de-a binelea. Imediat după această veste, tichetele începuseră să se vândă chiar și cu 1.500 - 1.700 de lei, bineînțeles cu excepțiile de rigoare. Așadar, cu siguranță odată ce reprezentanții Ministerului Mediului vor ieși să anunțe oficial perioada în care se vor da și celelalte 15.000 de tichete, prețurile acestora vor scădea iarăși semnificativ.