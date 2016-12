Piaţa tichetelor de masă a fost afectată de scăderea numărului de angajaţi

Piața tichetelor de masă a fost afectată de scăderea numărului de angajați

Companiile cu până la nouă angajați au înregistrat în primele șase luni din acest an o creștere de 2,9% a numărului de tichete de masă acordate salariaților, comparativ cu semestrul anterior, potrivit unui studiu Sodexo România, scrie Agerpres.ro. Studiul evidențiază faptul că ascensiunea pe segmentul microîntreprinderilor a avut loc în contextul unei scăderi medii de 1,2% a comenzilor pentru voucherele de masă pe piața românească.Companiile mari, cu peste 249 de angajați, au comandat cu 1,8% mai puține tichete în intervalul ianuarie - iunie 2012, față de semestrul precedent.În cazul companiilor mijlocii (50 - 249 de angajați), studiul Sodexo arată că ascensiunea înregistrată în 2011 a fost urmată de o perioadă de stagnare.Companiile mici (sub 49 de angajați) și-au temperat ritmul de creștere (plus 11% în perioada ianuarie - iunie 2011), ajungând la plus 2,2% în intervalul iulie - decembrie 2011. În primul semestru din acest an, au înregistrat o scădere de 1,1% a numărului de tichete comandate, comparativ cu semestrul anterior.Microîntreprinderile (societăți cu până la 9 angajați) au fost singurele companii din România care s-au abătut de la trendul general al pieței în primul semestru din 2012 și au continuat să majoreze cererea pentru tichetele de masă. Dacă, în perioada ianuarie - iunie 2011, numărul tichetelor de masă comandate de microîntreprinderi a crescut cu peste 14%, în ultimul semestru din 2011, au comandat cu 0,6% mai multe tichete de masă, iar în primele șase luni din acest an, cererea venită din partea microîntreprinderilor a crescut cu 2,9%, precizează Agerpres.ro.