Piaţa mobilei va scădea cu 20%, în 2009

Piața mobilei va scădea cu 20%, în 2009

În acest an, piața autohtonă a mobilei va scădea cu până la 20%, comparativ cu 2008, până la 880 milioane euro, pe fondul reducerii puterii de cumpărare, potrivit spuselor președintelui Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Aurica Sereny. „Era o scădere cam de 28%, înregistrată după primele șapte luni ale anului. Noi sperăm ca reducerea să fie de doar 20% la sfârșitul anului, datorită creșterii ușoare a vânzărilor în perioada lunilor de toamnă, față de prima jumătate a anului”, a declarat Aurica Sereny, citată de NewsIn. Potrivit datelor APMR, importul de mobilă a scăzut în primele șapte luni cu 36,6%, ajungând la circa 171,66 milioane euro, față de aproximativ 270,76 milioane euro în aceeași perioadă din 2008. Totodată, valoarea mobilierului exportat în primele șapte luni ale anului a fost de 579,13 milioane lei, în scădere cu 15% față de perioada similară din 2008, când valoarea acestuia a fost de 681,3 milioane euro. În plus, 64% din producția internă de mobilier din această perioadă a fost exportată. „Piața are fluctuații, dimensiunile sectorului sunt mari și nimic nu se mai poate prognoza după regulile de până acum”, mai spune Aurica Sereny. În aceeași perioadă, numărul angajaților din industria de mobilier a scăzut cu până la 16.400 (-23%), până la 54.904 de persoane înregistrate la finele lunii iulie. „Numărul angajaților nu ar trebui să mai scadă. Sunt necesare calificări și perfecționări în permanență, pentru a se răspunde în timp util solicitărilor. Prelucrarea lemnului este o activitate care are nevoie de meserii diferite și de o formare permanentă a personalului”, a mai adăugat președintele APMR.