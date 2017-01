Piaţa IT ajunge la 1,37 miliarde euro, în 2008

Piața IT ajunge la 1,37 miliarde euro, în 2008

Piața IT va crește în acest an cu 11%, comparativ cu 2007, ajungând la 1,37 miliarde euro. În continuare, piața de hardware va rămâne cea mai importantă componentă a pieței IT, ca urmare a cererii mari pentru PC-uri și laptopuri, se arată într-un studiu realizat de compania „IDC”. În plus, investițiile în servicii IT vor crește, până la finele anului, cu 19,6%, în creștere cu 2% față de 2007. Potrivit studiului IDC, competiția pe piața de software va fi acerbă și va duce la o creștere cu 11%.