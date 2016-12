Piaţa Europei de Vest se deschide pentru crescătorii români de ovine

Piața Europei de Vest se deschide pentru crescătorii români de ovine

La începutul lunii iulie 2016, cu sprijinul Ambasadei Franței, a avut loc în România vizita unei delegații din Franța, formată din reprezentanți ai crescătorilor de ovine din rase specia-lizate de carne, care au fost oaspeții Federației Oierilor de Munte din România. Ca urmare a acestei vizite, a fost convenit un protocol de colaborare, care să pună bazele unui parteneriat Franța - România, pentru a achiziționa berbeci pentru reproducție din rasele specializate de carne Vendeen și Alba din Masivul Central în scopul metisării cu rasele Țurcana și Țigaie din România, pentru a facilita dezvoltarea și îmbunătățirea carcaselor, în vederea deschiderii pentru carnea de miel a pieței din Franța, Germania și a acoperirii deficitului din acest sector de pe piața Europei de Vest.Colaborarea se va deschide încă din acest an, iar până la 30 august 2016 vor sosi în fermele oierilor din România berbeci pentru reproducție din Franța, în 2017 se vor deschide în România cel puțin două ferme pilot, astfel că începând cu 2018 să se asigure toate condițiile pentru exportul cărnii de miel în Franța și piețele din Europa de Vest.În cadrul parteneriatului Franța - România, Federația Oierilor de Munte din România este deschisă colaborării cu toți oierii din România, iar cei care sunt interesați să intre în acest proiect și să înceapă încă din acest an, prin achiziționarea berbecilor de reproducție (termen 31 iulie 2016), pot obține caracteristicile celor două rase și informații suplimentare de la reprezentanții F.O.M.R. la numerele de telefon: 0744 432718 - ing. Eugen Petru Gonțea, președinte F.O.M.R. și 0760 876020 - Constanța Ștefan, secretar general F.O.M.R.Federația Oierilor de Munte din România – F.O.M.R. este înființată din 2007, are în componența sa 102 de asociații județene și locale membre, din rândul crescătorilor de ovine și caprine și are ca principale obiective:l implementarea unui Program de Ameliorare Genetică pentru Scrapie la Ovine și revigorarea investițiilor în material genetic autohton de reproducție de calitate superioară;l implicarea în inițiativele de deblocare a exporturilor de carne de proveniență ovină pe noile piețe din Europa de Vest și Orientul Mijlociu;l modificarea legislației pentru a oferi posibilitatea crescătorilor de a-și apăra efectivele de animalele de prădătoare mari, precum lupii și urșii, nemaifiind în situația de a deține un număr restrâns de câini în stână;l facilitarea înscrierii animalelor pentru sprijinul cuplat pe zootehnie, prin înscrierea în Registrul genealogic pe baza geneticii paternale;l simplificarea legislației muncitori-lor sezonieri prin folosirea timbrelor tipizate lunare;l responsabilizarea și întărirea rolului asociațiilor agricole în acti-vitatea de creștere a animalelor și sporirea încrederii fermierilor în ideea de asociere etc.