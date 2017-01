Piaţa de capital, un joc interzis fricoşilor şi lacomilor

Piața de capital, un joc interzis fricoșilor și lacomilor

Fie că este vorba de speculatori pe termen scurt, investitori de portofoliu, pe termen mediu, sau investitori strategici, pe termen lung, toată lumea urmărește să cumpere ieftin și să vândă mai scump, pentru a face profit. Investițiile la bursă nu sunt însă niciodată sigure, chiar dacă investitorii se bazează pe analizele unor experți în domeniu. De aceea, una din primele reguli ale pieței de capital este să nu investești niciodată ultimii bani. „Pe termen scurt, există posibilitatea ca prețurile să evolueze descendent. Dacă jucătorii sunt presați să vândă acțiunile, vor ieși în pierdere. La bursă se investesc bani de care te poți lipsi pe termen lung, 18 - 36 de luni. De asemenea, cei interesați ar trebui să aibă și o rezervă cu lichidități, la care să poată apela în caz de urgențe, pentru a nu fi nevoiți să vândă acțiunile pe care le dețin”, spune Stere Farmache, direc-torul general al Bursei de Valori București (BVB). De asemenea, începătorii ar trebui să nu investească niciodată singuri, ci să apeleze la sprijinul unui broker sau al unui specialist în domeniu. Cine dispune de sume mari poate să contracteze serviciilor mai multor case de brokeraj, pentru a avea acces la mai multe informații și a le corela și verifica între ele. În mod clar, a juca la bursă cu bani împrumutați este o greșeală fatală, cât timp cel care a împrumutat banii nu te dă afară din casă și nici nu îți omoară animalele de companie pentru a-și recupera datoria. „Diversificarea joacă și ea un rol important pe piața de capital. A te limita la un singur plasament este o tactică păguboasă, în caz că se întâmplă ceva neprevăzut și valoarea acțiunilor scade brusc. În general, este să bine să ai între 5 și 12 acțiuni diferite, pe toate domeniile de activitate. Într-un astfel de caz, o pierdere de 50%, pentru două titluri, se traduce într-o pierdere de numai 8%, la nivelul întregului portofoliu”, mai spune directorul ge-neral al BVB. Tranzacțiile frecvente pot duce și ele la sfârșitul carierei de jucător la bursă, în special din cauza costurilor de tranzacționare. Deși sunt de maximum 1% la fiecare tranzacție, pot ajunge la sume importante, în caz că jucătorii exagerează. În plus, a tranzacționa des înseamnă a te concentra pe un orizont prea scurt, ceea ce este foarte riscant. „Investitorii aflați la început trebuie să își construiască un portofoliu solid, orientat pe termen mediu, 9 – 12 luni, doar cu acțiuni «blue chip», adică cele cu lichiditate mare, emise de societăți cu rezultate economice pozitive în ultimii 5 ani. Este o abordare eficientă și din perspectiva impozitului pe profit, care este de 1% pentru titlurile păstrate mai mult de un an și de 16%, în cazul vânzărilor după mai devreme de 12 luni”, explică Stere Farmache. Nu în ultimul rând, cei care își amintesc de marele crah din America și de investitorii care se aruncau de pe zgârie-nori, după ce pierdeau „agoniseala de-o viață”, trebuie să fie întotdeauna raționali și să nu acționeze pe baza impulsurilor emoționale. Teama de a pierde îi determină pe investitori să vândă prea devreme și să rateze șansa unor câștiguri importante. La polul opus, dorința de a câștiga duce la păstrarea unor acțiuni după momentul de maxim al acestora și la achiziționarea de titluri riscante, pe baza unor zvonuri neverificate.Fie că este vorba de speculatori pe termen scurt, investitori de portofoliu, pe termen mediu, sau investitori strategici, pe termen lung, toată lumea urmărește să cumpere ieftin și să vândă mai scump, pentru a face profit. Investițiile la bursă nu sunt însă niciodată sigure, chiar dacă investitorii se bazează pe analizele unor experți în domeniu. De aceea, una din primele reguli ale pieței de capital este să nu investești niciodată ultimii bani. „Pe termen scurt, există posibilitatea ca prețurile să evolueze descendent. Dacă jucătorii sunt presați să vândă acțiunile, vor ieși în pierdere. La bursă se investesc bani de care te poți lipsi pe termen lung, 18 - 36 de luni. De asemenea, cei interesați ar trebui să aibă și o rezervă cu lichidități, la care să poată apela în caz de urgențe, pentru a nu fi nevoiți să vândă acțiunile pe care le dețin”, spune Stere Farmache, direc-torul general al Bursei de Valori București (BVB). De asemenea, începătorii ar trebui să nu investească niciodată singuri, ci să apeleze la sprijinul unui broker sau al unui specialist în domeniu. Cine dispune de sume mari poate să contracteze serviciilor mai multor case de brokeraj, pentru a avea acces la mai multe informații și a le corela și verifica între ele. În mod clar, a juca la bursă cu bani împrumutați este o greșeală fatală, cât timp cel care a împrumutat banii nu te dă afară din casă și nici nu îți omoară animalele de companie pentru a-și recupera datoria. „Diversificarea joacă și ea un rol important pe piața de capital. A te limita la un singur plasament este o tactică păguboasă, în caz că se întâmplă ceva neprevăzut și valoarea acțiunilor scade brusc. În general, este să bine să ai între 5 și 12 acțiuni diferite, pe toate domeniile de activitate. Într-un astfel de caz, o pierdere de 50%, pentru două titluri, se traduce într-o pierdere de numai 8%, la nivelul întregului portofoliu”, mai spune directorul ge-neral al BVB. Tranzacțiile frecvente pot duce și ele la sfârșitul carierei de jucător la bursă, în special din cauza costurilor de tranzacționare. Deși sunt de maximum 1% la fiecare tranzacție, pot ajunge la sume importante, în caz că jucătorii exagerează. În plus, a tranzacționa des înseamnă a te concentra pe un orizont prea scurt, ceea ce este foarte riscant. „Investitorii aflați la început trebuie să își construiască un portofoliu solid, orientat pe termen mediu, 9 – 12 luni, doar cu acțiuni «blue chip», adică cele cu lichiditate mare, emise de societăți cu rezultate economice pozitive în ultimii 5 ani. Este o abordare eficientă și din perspectiva impozitului pe profit, care este de 1% pentru titlurile păstrate mai mult de un an și de 16%, în cazul vânzărilor după mai devreme de 12 luni”, explică Stere Farmache. Nu în ultimul rând, cei care își amintesc de marele crah din America și de investitorii care se aruncau de pe zgârie-nori, după ce pierdeau „agoniseala de-o viață”, trebuie să fie întotdeauna raționali și să nu acționeze pe baza impulsurilor emoționale. Teama de a pierde îi determină pe investitori să vândă prea devreme și să rateze șansa unor câștiguri importante. La polul opus, dorința de a câștiga duce la păstrarea unor acțiuni după momentul de maxim al acestora și la achiziționarea de titluri riscante, pe baza unor zvonuri neverificate.