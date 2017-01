Piaţa crewing-ului nu are soluţii pentru tinerii ofiţeri români

1

vrajeli ptr manipulare

Stai linistit se gasesc destule locuri de munca dar nu prin astia de aici ,trebuie numai sa cauti sa dai cv--uri ,teste etc.S-a mai scimbat si legislatia europeana in privinta asiaticilor .Interesul e defapt acceptarea de catre fraieri a unor salarii mai mici(firma de crewing cistiga de la armatorii de cacao).Unele companii au crescut chiar salariile si nu mai accepta asiaticii din cauza lipsei de pregatire.Am fost luna trecuta prin mai multe porturi europene(germane in special) si m-am interesat : personal poti sa te imbarci daca ai actele in regula si treci interviul pe salarii bune mult mai mari decit cele afisate in tara fie ca esti ofiter sau nebrevetat.Deci nu va mai lasa-ti fraieriti si cautati singuri iar cind vor fi aproape de faliment sa vede-ti cum vor schimba foaia rechinii din crewing.Succes !