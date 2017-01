Piaţa construcţiilor „zâmbeşte“ la criză

Piața construcțiilor „zâmbește“ la criză

Constructorii și furnizorii de materiale și utilaje specifice au început să vadă luminița de la capătul crizei, pe fondul unei creșteri a pieței de profil, odată cu venirea primăverii. Cel puțin aceasta este atmosfera în rândul celor peste 100 de firme care participă, în perioada 21 – 24 mai, la cea de-a opta ediție a expoziției naționale de construcții și instalații CAMEX. Expozanții au adus cele mai noi tehnologii în materie de construcții și amenajări, de la ușile interioare și exterioare din lemn stratificat, obloanele cu rame reglabile și mobilierul din lemn masiv, până la sistemele moderne de construcții, bazate pe cofraje din polistiren, prevăzute cu canale de ventilație, prezente pentru prima dată la o expoziție de profil din România. Totuși, constructorii nu au ajuns încă la stadiul de veselie generală, după cum spune Florin Mindirigiu, directorul general al ABplus Events, organizatorul CAMEX: „Nu este veselie, dar măcar se zâmbește. De la contactele noastre din țară am primit semnale pozitive și am observat o revigorare a segmentului construcțiilor, începând cu luna aprilie”. Totul depinde și de strategia de piață a firmelor, de felul în care au înțeles să vină cu oferte speciale de criză, dar și de produsele pe care le promovează. Spre exemplu, soluțiile ieftine de construcție a caselor s-au bucurat întotdeauna de succes, indiferent de stadiul economiei. Sistemul de cofraje ușoare Amvic a fost folosit deja la realizarea a peste 1.000 de proiecte, în toată țara, potrivit dealerilor prezenți la CAMEX. „Este o metodă ideală de a construi și izola în același timp casa. Prețul mediu este 220 euro/mp, la roșu. Mai ales acum, în timp de criză, când nu se construiește foarte mult, cei care fac asta caută un balans între calitate și preț, de aceea vânzările se desfășoară într-un ritm normal”, spune Adrian Vâlcu, reprezentantul dealerului local Amvic. Situația este similară și în cazul caselor de lemn, al căror preț mediu variază între 19.000 și 23.000 euro și care pot fi transportate și montate în numai două luni. „Exportăm în continuare în țări ca Germania sau Franța, dar și vânzările pe plan național merg destul de bine”, spune Ștefan Drăghici, reprezentantul firmei bistrițene care realizează și montează case de lemn. Și furnizorii de materiale de construcții trec printr-o perioadă atipică. Este și cazul companiei CELCO Constanța, care a atacat criza cu o „politică comercială flexibilă”, după cum spune Liliana Iordache, directorul de vânzări al diviziei de var. „Nu ne confruntăm cu probleme majore. Am aplicat o reducere de 10% la BCA, care ne-a ajutat să menținem vânzările în grafic. La var nici nu a fost nevoie de discounturi, pentru că s-a vândut foarte bine”, explică Liliana Iordache. CELCO a venit la CAMEX cu o gamă nouă de adezivi și mortare, dar și cu o ofertă specială pentru sistemele de BCA, compuse dintr-un palet de BCA și doi saci de mortar. „Vindem două produse complementare, astfel încât prețul mortarului ajunge la circa 50% din prețul de listă. Pentru BCA de zidărie, prețul este de 235 lei/mc, fără TVA, iar pentru BCA de izolație este de 265 lei/mc, fără TVA”, mai spune reprezentantul CELCO. Nu lipsesc de la CAMEX nici comercianții de vopsele profesioniste, dale pentru interior și exterior, sisteme de colectare a energiilor regenerabile, scări sau piscine. De altfel, interesul pentru sisteme de energie alternativă a crescut simțitor în ultima vreme, dealerii privind deja cu optimism restul anului 2009. „Aceste sisteme se pot integra ușor, atât în clădirile aflate în construcție, cât și în cele deja finalizate. Sunt din ce în ce mai căutate, mai ales că și guvernanții au început să înțeleagă importanța lor”, explică Luigi Bogdan, reprezentantul Monsson Solaria Constanța, partener local al CAMEX. Chiar și segmentul piscinelor a început să facă valuri, deși este privit ca fiind unul de lux. „Vânzările merg puțin mai bine decât anul trecut. Noi considerăm piscina un produs pentru clasa medie, care dă valoare locuinței. Nici prețurile medii nu sunt foarte mari, variind între 7.000 și 13.000 euro. În perioada târgului oferim și discount-uri de 15%”, spune Cristian Pop, reprezentantul unei firme de profil. În concluzie, cei care știu să își promoveze business-ul și care vin cu produse potrivite, la prețuri rezonabile, au șanse mari să ajungă la luminița de la capătul crizei, de care aminteau organizatorii.