Piaţa construcţiilor este în ceaţă

Piața construcțiilor este în ceață

De câteva zile încoace, lucrările la un proiect rezidențial din Faleză Nord sunt reluate și întrerupte, vremea instabilă punându-i în dificultate pe constructori. După ce proiectul a fost oprit complet, din cauza ninsorilor puternice, firma de construcții se confruntă acum cu o altă mare problemă - ceața. Șantierul se află pe faleză, la câțiva metri de mare și, în ultimele zile, ceața a învăluit complet zona, reducând la zero vizibilitatea. „Se fac eforturi pentru a nu rămâne cu mult în urmă. Mai lucrăm după-amiaza, când avem vizibilitate bună, și uneori seara, la lumina reflectoarelor”, îmi spune șoferul de pe un excavator. Situația este identică pe mai multe șantiere din zonă. Pe malul lacului Tăbăcărie, echipele de meșteri încearcă să finalizeze fațada unei clădiri comerciale, încă din luna decembrie. În majoritatea timpului însă, schelele sunt goale. Nu este un început de an prea bun pentru constructori, care încearcă să își revină după un an 2009 dezastruos, în care piața de profil a scăzut cu circa 17%, de la 14,3 la 12,2 miliarde euro. Pentru 2010, firmele locale estimează o contracție de circa 10%. „Poate părea puțin. Dar trebuie să ținem cont de faptul că este o scădere de două ori mai mare decât cea a PIB-ului, ceea ce arată că sectorul construcțiilor este mult mai afectat decât mediul economic pe ansamblu”, a declarat recent Laurențiu Plosceanu, președintele Asociației Române a Antreprenorilor din Construcții (ARACO). La începutul acestui an, o firmă de construcții din cinci se afla în insolvență și, potrivit estimărilor, sfârșitul trimestrului întâi din 2010 va aduce un nou val de falimente, mulți oameni urmând să își piardă locurile de muncă. Trendul negativ a început însă de multă vreme. În 2009, sectorul de construcții avea în jur de 430.000 de angajați. Acum, numărul lor a scăzut sub 350.000, în condițiile în care peste 20.000 de companii au intrat în insolvență, potrivit datelor Registrului Comerțului. În continuare, patronii firmelor locale de profil spun că se confruntă cu o lipsă acută a finanțărilor, care a dus la sistarea unui număr mare de proiecte și la reducerea dramatică a numărului de construcții noi începute. O influență negativă a avut și programul Prima Casă, care a orientat cumpărătorii cu precădere spre apartamentele din blocurile vechi. Cât despre o posibilă revenire a pieței, cel mai realist termen este anul 2011. Asta dacă nu va fi și atunci ceață.