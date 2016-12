Piaţa autohtonă a produselor avicole ar putea încheia anul 2009, cu o creştere de 15%

Piața autohtonă a produselor avicole ar putea încheia anul 2009, cu o creștere de 15%

Anul 2009 a fost unul bun pentru producătorii de carne de pasăre. Totuși, anularea ajutoarelor de stat în 2010 ar putea afecta sectorul, iar importul ar putea crește, potrivit reprezentanților firmei „Agricola Bacău”, acționar majoritar la „Avicola Constanța”. În plus, creșterea prețului la cereale ar putea provoca o scumpire a produselor din carne de pui. Potrivit datelor Uniunii Naționale a Crescătorilor de Păsări din România, piața de produse avicole ar putea ajunge în 2009 la o valoare de aproximativ 1,1 miliarde euro, în creștere cu 15%, față de anul trecut. De asemenea, pentru acest an, se așteaptă o stagnare a importurilor, la volumul anului trecut, respectiv 114.000 tone și o creștere a exporturilor, de la 9.000 tone în 2008, la 20.000 tone. Prețul mai mic al produselor din carne de pui, comparativ cu al celorlalte sortimente, precum și orientarea cumpărătorilor către carnea albă au majorat vânzările în sector. „Anul 2009 s-a dovedit a fi un an bun pentru vânzările de carne de pui. Dacă este să facem o estimare per total, se poate spune că avem un plus de 10% la vânzările de carne de pui, comparativ cu anul precedent”, a declarat Grigore Horoi, președintele „Agricola Bacău”. În prezent, consumul de carne de pui pe cap de locuitor se ridică la 21 kilograme pe an. Nici segmentul de ouă de consum nu a fost afectat de criză. „Avicola Constanța”, unitate orientată către producția de ouă de găină, nu a înregistrat vreo scădere semnificativă a cifrei de afaceri, în 2009, comparativ cu anul trecut. Clienții tradiționali nu s-au speriat și au continuat să cumpere, prețul scăzut fiind unul din principalele motive, potrivit spuselor producătorilor avicoli. Pentru luna decembrie, nu sunt așteptate scăderi semnificative în sectorul cărnii de pui, ba mai mult, se vorbește de creșteri ale vânzărilor, în trend cu ultimii ani, datorită prețului mai mic, comparativ cu cel al cărnii de porc. Anul viitor însă, din lipsa subvențiilor, lucrurile s-ar putea schimba, importurile de carne de pui vor crește cu 10% - 15%, la fel ca și prețurile, potrivit producătorului din sectorul avicol. „În condițiile în care au funcționat aceste subvenții, marjele de profit la producători au fost mici, toate sub 5%, dar au existat. Dacă din acele marje luăm 14%, cât înseamnă ajutorul de stat în prețul cărnii, firmele specializate din sector vor fi nevoite să crească prețul. Astfel, trebuie să ne așteptăm la o creștere cu aproximativ 20% a prețului la carnea de pui”, a explicat Grigore Horoi. Astfel, prețul puiului va ajunge la aproximativ 12,6 lei pe kilogram, în 2010, comparativ cu 10,5 lei pe kilogram, cât este în prezent. Din această cauză, producătorul se așteaptă la o ușoară scădere a consumului de carne de pasăre, anul viitor.