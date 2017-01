Piaţa auto e sufocată de stocurile de anvelope de iarnă

Piața auto e sufocată de stocurile de anvelope de iarnă

Astăzi, pesimismul a devenit boală generală. Tot românul se așteaptă la ce e mai rău: creșterea prețurilor la gaze, curent, gigacalorie, la carnea de porc, legume și pâine. Poate fi ceva mai dureros? Evident că da! Dintre toate nenorocirile de pe pământ, cel mai mult îl deprimă scumpirea carburanților, pieselor de schimb, anvelopelor, acumulatorilor și serviciilor auto.Românul e „dresat” să închidă caloriferul și să mai pună o pătură în spinare. Stinge fără nicio remușcare un bec, două, zece din casă și se consolează cu ideea că salvează planeta de încălzirea globală. Este gata să scoată pâinea și carnea de porc din dietă, pentru o cură de slăbire de un deceniu. Poate să renunțe chiar și la fumat. Doar un singur lucru nu-i stă în puteri: să meargă pe jos! E total dependent de volan!De aceea, când s-au înfiripat primele zvonuri că urmează un val de scumpiri în sectorul auto, a simțit sloiuri de gheață în sânge.Dar ce e adevărat și ce nu din toată zvonistica? În pri-vința evoluției prețurilor benzinei, motorinei și GPL, nimeni nu poate face vreo prognoză de pe o lună pe alta. Piața internă a carburanților este dependentă de cotațiile internaționale, iar acestea de politica grupurilor de țări exportatoare, de evoluția economiei globale, de conflictele din diferitele zone ale lumii, de securitatea navigației în Golful Aden, Oceanul Indian și pe coasta de Vest a Africii, de psihologia speculatorilor de la bursă și de mulți alți factori.Piața pieselor de schimb, a accesoriilor și pieselor auto este, însă, mult mai previzibilă, după cum a reieșit din sondajul pe care l-am realizat, ieri, pe strada Atelierelor, din Constanța, căreia i s-ar potrivi mai curând numele de strada Automobilului, întrucât pe o distanță de 300 - 400 metri își dau coate nouă ateliere de vulcanizare, de schimbat anvelope, echilibrat roți și îndreptat jante, un service auto în toată regula, șase magazine de accesorii auto și chiar o spălătorie auto.„Piesele de schimb, accesoriile și lubrefianții nu se scumpesc!” - au dat asigurări toți comercianții. Singurul factor de creștere al prețurilor îl constituie cursul de schimb al leului, întrucât cele mai multe produse sunt de import. Mai mult, din cauza concurenței ridicate, unele magazine, precum „Hiper Sistem”, practică discount-uri de până la 25%, în funcție de cantitatea și valoarea mărfurilor achiziționate.Prețul serviciilor auto a înghețat de peste un an și nici nu va mai crește, afirmă prestatorii. Compe-tiția nu le permite să mai mărească tarifele. Astăzi, diferența o fac calitatea și promptitudinea prestațiilor.În cazul anvelopelor de iarnă și al acumulatorilor auto, situația se schimbă. Adrian Ichim, directorul service-ului „Autorol”, afirmă că, odată cu venirea gerului, acumulatorii se vor scumpi cu 5 - 10%. La anvelopele de iarnă, creșterea prețului este condiționată, spune el, de căderea primei zăpezi sau apariția poleiului, pe de o parte, de epuizarea stocurilor existente, pe de altă parte. Potrivit infor-mațiilor primite de la producători, viitoarele loturi de anvelope care vor intra în România vor fi mai scumpe cu 5%, afirmă Adrian Ichim.Gheorghe Solon, directorul atelierului „Autorex” SRL, este de aceeași părere, dar estimează că e puțin probabil ca stocurile existente să se epuizeze în această iarnă. În 2011 și 2012, spune el, comercianții și prestatorii de servicii auto din România au achiziționat cantități foarte mari, mizând pe o cerere pe măsură. Calculele s-au dovedit a fi greșite. Astăzi, toată lumea încearcă să scape de stocuri, vânzând la prețul de achiziție sau în pierdere, pentru a-și recupera banii.Supra-aprovizionarea pieței românești s-a realizat sub pre-siunea producătorilor străini. Aceștia condiționează încheierea contractelor cu firmele românești de achiziționarea unui număr de produse, din ce în ce mai mare de la un an la altul. Dar în timp ce producătorii își încasează rapid banii, agenții economici români rămân cu ei blocați în marfă, chiar și un an de zile.În Dobrogea, în luna decembrie, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, după data de 9 decembrie va crește probabilitatea de precipitații sub formă de ploaie și lapoviță. Iar Centrul European pentru Prog-noze, estimează că în decembrie 2012, ianuarie și februarie 2013, temperaturile din Dobrogea vor fi peste media multianuală, ceea ce înseamnă că vor avea valori preponderent pozitive. Altfel spus, firmele din piața auto au puține șanse să scape de anvelopele de iarnă aflate pe stoc.