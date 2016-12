Piaţa a rămas fără apartamente ieftine, la Constanţa

Piața a rămas fără apartamente ieftine, la Constanța

Ştire online publicată Vineri, 04 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Veste proastă pentru constănțenii care au așteptat începutul acestui an pentru a-și cumpăra un apartament nu prea pretențios. Prețurile nu au scăzut în acest caz, așa cum mulți sperau, ci chiar au urcat. Reprezentanții agențiilor imobiliare constănțene spun că vânzătorii au început, pentru unele proprietăți, să crească nejustificat prețurile cu aproximativ 5%, chiar dacă ofertele acestora nu sunt deloc atractive. În rândul acestora se numără proprietarii apartamen-telor mici, confort 1,2, din blocuri vechi, cu îmbunătățiri mai mult sau mai puțin consistente, dar și cei ai garsonierelor. Unul dintre motive, poate cel mai important, este acela că, la ora actuală, numărul ofertelor de pe piață este limitat, așa că se încearcă să se profite de această situație. De exemplu, pentru zonele Groapă sau Intim, unde de regulă se făceau numeroase tranzacții, la această oră există extrem de puține oferte. La fel se întâmplă și în cazul garsonierelor. Constănțenii nu prea mai au de unde alege, iar în plus, pentru garsonierele care încă mai există pe piață se cer sume nejustificat de mari. De exemplu, în zona Far, nu se găsește o garsonieră sub 16.000 de euro chiar dacă aceasta nu depășește 18 mp, iar condițiile sunt departe de a fi satisfăcătoare. Așa se face că semne clare de revenire a pieței imobiliare, pe acest segment, nu se văd momentan, tocmai din cauza faptului că oferta este slabă și neatractivă. Dacă altă dată unele agenții imobiliare aveau chiar și 60 de oferte pe o singură zonă, pentru apartamentele cu 2 camere, decomandate, acum mai au în jur de 20. Cele tot mai greu de găsit la ora aceasta, care sunt mai ieftine, așadar accesibile mai multor categorii de persoane, sunt apartamentele confort 2 și 3. Pe de altă parte, cine vrea să vândă, vinde. Trebuie să fie însă maleabil. De exemplu, reprezentanții agenției Bursa Imobiliară au precizat că în ultima perioadă cumpărătorii sunt mult mai siguri pe ei, fac ofertele pe care le consideră corecte și nu sunt dispuși să dea ceva în plus. Vânzătorii însă acceptă mai mult ca niciodată să stea la negocieri. Dacă până nu demult, de exemplu la un apartament pe care se cerea 60.000 euro, proprietarul se întâmpla să lase cel mult 3.000 euro din preț, acum lucrurile stau altfel. Diferența ajunge și la 10.000 de euro dacă se negociază serios. Oarecum la polul opus se află apartamentele din blocurile noi. Reprezentanții agențiilor imobiliare spun că prețurile au continuat să scadă și în ultima perioadă, chiar dacă nu semnificativ. Așa se face că la această oră putem cumpăra un apartament, de 55 mp, cu două camere, în zona ICIL, cu doar 840 euro/ mp, TVA inclus. Acest lucru nu înseamnă însă că se și dau ca pâinea caldă. Vina este aruncată pe reticența cumpărătorului vizavi de calitatea lucrărilor, dar și pe profilul actual al acestuia: tânăr, cu bani puțini, pentru care contează fiecare ban în plus. Anca CHICU