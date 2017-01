Petromidia îşi întrerupe activitatea de producţie între 1 martie şi 8 aprilie 2013

Petromidia își întrerupe activitatea de producție între 1 martie și 8 aprilie 2013

Rompetrol Rafinare și Rompetrol Petrochemicals, companii membre ale Grupului Rompetrol, își vor întrerupe activitatea de producție în perioada 1 martie - 8 aprilie 2013 pentru realizarea lucrărilor tehnologice programate. Valoarea totala a acestora se va ridica la peste 55 milioane USD, repornirea etapizata a instalaților tehnologice de pe platforma industriala Petromidia urmând să înceapă cu data de 8 aprilie.Lucrările vor fi coordonate de Rominserv, contractorul general al grupului, și constau în revizia și modernizarea echipamentelor în acord cu noua capacitate de procesare a rafinăriei, creșterea gradului de siguranță în funcționarea instalațiilor, respectarea prevederilor legale in domeniu ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat), dar și realizarea unor proiecte pentru protecția mediului, conform legislației naționale și europene, se arată într-un comunicat al gurpului.Peste 1.800 de persoane cu diferite specializări (mecanică, electrică, automatizări, construcții civile, tratamente anticorozive etc.) vor realiza aceste lucrări, în cursul cărora vor fi reautorizate 1.211 conducte, 371 echipamente și 545 supape de siguranță de pe platforma Petromidia.Cele doua companii ale grupului vor asigura în această perioadă livrările de produse către clienți din stocuri. (