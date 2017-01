Petrolul se ieftineşte la bursa din Londra, dar rămâne scump la pompele din România

Petrolul se ieftinește la bursa din Londra, dar rămâne scump la pompele din România

Criza economică mondială are și părțile sale bune, iar printre acestea se numără scăderea prețului petrolului. Dacă vă mai aduceți aminte, în iunie 2008, la bursele din New York și Londra, țițeiul atingea cotații de infarct: 130, 135, 140, 145 de dolari pe baril. Speculatorii făceau avere împingând prețul cât mai sus și își divulgaseră intenția de a-l aduce până la 250 de dolari pe baril. Omenirea vorbea, cu seriozitate, de o nouă criză a petrolului și își făcea planuri cum să o depășească. OPEC, G7, UE. SUA și Rusia – mari producători și marii consumatori de petrol căutau soluții, fără să le găsească. „Furia petrolului” a trecut, parcă, de la sine și prețul s-a redus la jumătate față de recordurile din vară. Ieri, țițeiul era cotat la 78,59 de dolari pe baril, la bursa din Londra, și la 82,81 dolari pe baril, la New York. Evoluția prețului petrolului nu are nimic de a face cu consumul real ori cu nivelul prețurilor de fabricație. Așa cum a crescut din considerente speculative, a scăzut din aceleași motive. Panica de pe piețele de capital a iradiat pe cele de materii prime, făcând prăpăd printre investitori. Cei ce au mizat pe creșterea prețului și nu s-au retras la timp din piață au avut de pierdut, iar în multe cazuri este vorba de averi. Teama că economia reală va intra într-o adâncă depresie și că cererea de petrol va scădea dramatic face ca speculațiile cu țiței să nu mai prezinte încredere. Drept urmare, este de așteptat ca, de acum înainte, acesta să se ieftinească mai mult. Companiile petroliere din România s-au folosit de creșterea cotațiilor pe piețele internaționale pentru a justifica scumpirile de la pompă, chiar și atunci când cea mai mare parte a materiei prime provenea din producția internă. Acum, când prețul internațional al țițeiului a coborât la jumătate față de nivelul din vară, prețul benzinei și motorinei a rămas aproape nemodificat. Spre exemplu, ieri la una dintre stațiile LukOil, din Constanța, erau afișate următoarele prețuri: motorină Euro L – 4,04 lei/litru, motorină super Euro L – 4,39 lei/litru, benzină 95 fără plumb - 3,77 lei/litru, benzină 98 fără plumb - 4,10 lei/litru. Când este vorba de reducerea câștigurilor generate în mod speculativ, teoria relației dintre cotațiile țițeiului și prețul de la pompă nu mai este bună. Companiile petroliere operează de ochii lumii ieftiniri de un ban - doi pe litru. Câtă vreme concurența e slabă, cine să le oblige să ieftinească semnificativ carburanții?