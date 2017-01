Petrescu: Firmele au termen un an şi jumătate să treacă la case de marcat cu jurnal electronic

Petrescu: Firmele au termen un an și jumătate să treacă la case de marcat cu jurnal electronic

Ştire online publicată Miercuri, 03 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu, a anunțat, miercuri, la Palatul Victoria, că firmele din România vor trebui să înlocuiască, într-un an și jumătate, casele de marcat fiscale cu role de hârtie cu case de marcat cu jurnal electronic, informează Agerpres.În prezent, România este singura țară din Europa care încă mai utilizează case de marcat cu role de hârtie, în timp ce casele de marcat cu jurnal electronic pot fi conectate la un server central, iar MFP poate urmări tranzacțiile și poate combate evaziunea pe TVA, a arătat ministrul Finanțelor. În plus, această măsura va duce la reducerea costurilor pe care le au companiile cu depozitarea rolelor de hârtie, care trebuie păstrate un număr de ani, costurile fiind de 150 de euro pe an, pe casă de marcat. Măsura va fi implementată pe un orizont de timp de un an și jumătate, firmele mari urmând să adopte casele de marcat cu jurnal electronic într-o perioadă de timp mai scurtă, în timp ce IMM-urile vor avea mai mult timp la dispoziție.