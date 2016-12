Petre Costel îi cere ministrului Transporturilor demiterea şefului administraţiei portuare

Petre Costel îi cere ministrului Transporturilor demiterea șefului administrației portuare

După cum v-am informat, taxa de barieră percepută de Compania Na-țională Administrația Porturilor Maritime Constanța, pentru autoturismele salariaților de pe platforma portuară, a fost redusă de la 149,20 lei pe an (plus TVA) la 35 lei (plus TVA).„Nu ne interesează această hotărâre. Noi cerem CNAPMC să pună în aplicare hotărârea instanței de judecată privind gratuitatea accesului în portul Constanța” - a declarat Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare.Organizația sa va continua campania acțiunilor de protest până la eliminarea taxei și demiterea directorului general al administrației portuare. Liderul sindical a dezvăluit că va solicita o întâlnire cu ministrul transporturilor, Alexandru Nazare, căruia îi va cere eliberarea lui Andrei Aurelian Popa din funcția de director general, în primul rând pentru faptul că nu pune în aplicare hotărârea instanței.