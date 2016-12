Petiţia "Salvaţi navigatorii români!"

Petiția "Salvați navigatorii români!"

Pe data de 20 august 2015 se împlinesc doi ani de la intrarea în vigoare a Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC - 2006.Actul normativ are drept consecințe îndepărtarea de pe mările și oceanele lumii a navelor sub standardele internaționale și scoaterea de pe piață a companiilor incapabile să respecte regulile shipping-ului modern, eliminarea dumping-ului social de pe piața forței de muncă marinărești.Recent, Guy Ryder, directorul general al Organizației Internaționale a Muncii, declara că MLC 2006 este, într-adevăr, un punct de reper pentru sectorul maritim, întrucât pentru prima oară în istorie se cere certificarea condițiilor de muncă și de viață ale navigatorilor.Până în prezent, convenția a fost ratificată de 65 de state, reprezentând 80% din tonajul brut al flotei mondiale, iar printre ele se numără și două state din zona Mării Negre: Federația Rusă și Bulgaria.Spre deosebire de Ungaria, care, deși nu are ieșire la mare, a implementat convenția, România nu se grăbește să o ratifice, în ciuda presiunilor venite din partea organizațiilor reprezentative din shipping: Sindicatul Liber al Navigatorilor și Asociația Națională a Agențiilor de Crewing. România a avut o tentativă de ratificare în 2013. Proiectul de lege înaintat de Ministerul Transporturilor a fost aprobat de guvern, dar s-a blocat în Parlament și a ieșit din circuitul legislativ.Apoi, pe 25 iunie 2014, Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a HG nr. 811/2010 privind controlul statului portului. Potrivit acestuia, navele care vizitează porturile românești trebuie să dispună de certificatele de muncă în sectorul maritim, prevăzute de MLC 2006, și să depună declarații de conformitate la cerințele convenției. Nici despre acest proiect nu se mai știe nimic.În sfârșit, pe data de 20 mai 2015, Guvernul României a aprobat, din nou, proiectul de lege privind ratificarea Convenției MLC 2006. Ce s-a întâmplat cu el, nu se mai știe. A fost aruncat la coșul de gunoi, a fost trimis la Parlament, s-a rătăcit pe drum? Un lucru este clar: proiectul nu apare ca fiind introdus în circuitul legislativ la niciuna dintre camerele Parlamentului.De altfel nu este de loc o surpriză. Se știe că guvernanților noștri le pasă cât negru sub unghie de soarta celor circa 20.000 de marinari activi. Pentru autoritățile statului român, navigatorii sunt doar o vacă de muls. Ei trebuie să-și suporte costurile de școlarizare toată viața, să plătească taxe peste taxe la Autoritatea Navală Română, să aducă banii în țară pentru echilibrarea balanței externe și să achite taxe și impozite de tot felul.Iată că opinia publică reacționează față de indiferența cu care autoritățile române tratează această problemă crucială pentru navigatorii români. În spațiul virtual a fost lansată „Petiția Ratificarea MLC 2006 de către România - salvați navigatorii români!” (la adresa http://www.petitieonline.com/ratificarea_mlc_ 2006_de_catre_romania_-salvati_ navigatorii_romani).În motivația ei se spune: „De mai bine de doi ani, statul român refuză să ratifice Convenția internațională privind viața și munca pe mare - MLC 2006, care urmărește scoaterea de pe mările și oceanele lumii a navelor care nu respectă standardele internaționale de siguranță, scoaterea de pe piață a companiilor care nu respectă regulile unui shipping modern, precum și eliminarea dumping-ului social de pe piața forței de muncă marinărești.Deși nu mai avem flotă, avem navigatori care depind sută la sută de flotele altor state. De la acest fapt pornește și durerea navigatorilor români, care nu sunt puțini și care aduc bani economiei naționale din contractele efectuate sub pavilioane străine.Navigatorii români sunt direct afectați de faptul că România nu ratifică MLC 2006, statele care au ratificat deja această Convenție Internațională refuză să mai accepte, la bordul navelor lor, navigatori români (exemplu concret: Ministerul Transporturilor italian nu mai acceptă ospătari și bucătari români la bordul navelor cu pavilion italian, începând cu luna martie 2015). Haideți să semnăm această petiție, să nu lăsăm statul român să distrugă viața a zeci de mii de navigatori, așa cum același stat român a distrus o întreagă flotă“.Până la această oră, petiția a fost sem-nată de 116 persoane.