Peste 884 de mii de fermieri au depus cereri de plată

Pe data de 15 mai 2017, la ora 24, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a încheiat campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017.„A fost un efort deosebit al tuturor celor implicați în acest proces - fermieri, președinți ai asociațiilor de crescători de animale și ai celor de producători agricoli, APIA, MADR, ANZ, ANSVSA, primării și prefecturi. Doresc să le mulțumesc tuturor pe această cale și îi anunț că față de anul trecut suprafața aferentă cererilor depuse de către beneficiari este mai mare cu 214.524,58 hectare”, a declarat ministrul Petre Daea.Astfel, în anul 2016 au depus cereri 901.335 fermieri pentru 9.326.864, 87 hectare, iar în 2017, un număr de 884.397 fermieri au depus cereri pentru 9.541.389,45 hectare. „Scăderea numărului de cereri depuse și creșterea suprafeței aferente demonstrează că exploatațiile s-au unit, asocierea fermierilor fiind din ce in ce mai necesară în vederea consolidării rolului acestora pe piață”, a subliniat ministrul agriculturii. Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.În perioada 16 - 31 mai inclusiv, la sediile centrelor județene/locale APIA, fermierii pot depune modificări la cererile unice de plată depuse în cadrul Campaniei 2017, fără aplicare de penalități.În conformitate cu art. 1 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 18/03.02.2017, APIA are obligația ca, începând cu luna iunie 2017, să respecte întocmai următoarele etape, prezentate la lit. b), c), d) și e), astfel:“b) în intervalul 1 iunie - 1 iulie va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora precum și transmiterea eșantioanelor, potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014;c) între 1 iulie - 1 octombrie 2017 se va efectua controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligații specifice, în iarna sau în primăvara anului următor;d) plata avansului pentru anul de cerere 2017 se va efectua începând cu data de 15 octombrie 2017; e) plata regulară pentru anul de cerere 2017 se va efectua între 1 decembrie 2017 - 31 martie 2018.”