Peste 60% din cultura de rapiţă este calamitată

În județul Constanța,

Peste 60% din cultura de rapiță este calamitată

Rapița poate fi o alternativă profitabilă la culturile de cereale, în condiții atmosferice prielnice. Dobrogea este o zonă favorabilă pentru culturile de rapiță, însă numai în condiții de irigare! În acest an, nu a fost cazul. „Sunt probleme la cultura de rapiță. Producția este înjumătățită, din cauza lipsei ploilor la însămânțare”, a declarat Marian Dragomir, fermier din Istria. „Cultura de rapiță este compromisă. Pentru a avea o producție cât mai bună, am luat îngrășăminte de la austrieci, semințe din import. Și am ajuns să scot la hectar, 800 - 1.000 de kilograme de rapiță”, a precizat Gheorghe Buzoianu, agricultor din Negru Vodă. În 2008, producția medie a fost de aproape 2.000 de kilograme la hectar. Aproximativ 50.000 de hectare au fost cultivate cu rapiță, în județul Constanța, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța. Din acestea, 32.000 de hectare au fost declarate calamitate. Inițial, în toamnă lui 2008, au fost înființate culturi cu plantele energetice pe o suprafață de peste 57.000 de hectare. Cifrele arată situația cu care se confruntă sectorul. Mulți fermieri au fost nevoiți să cultive cereale pe suprafețele unde nu a răsărit rapița. „Știu persoane din comuna Corbu care au întors cultura și au însămânțat alte soiuri, pentru a mai salva ceva bani”, a mai spus Marian Dragomir. Prețul pentru un kilogram de rapiță este de 1 leu, cu mult peste prețul grâului sau porumbului, însă insuficient pentru acoperirea cheltuielilor, de cel puțin 1.500 de lei la hectar. „Prețurile sunt exagerat de mici. Nu îmi pot vinde producția, în condițiile actuale, din cauza pierderilor mult prea mari”, a explicat Ștefania Cealera, fermier din Oltina. Mai nou, statul dorește constituirea certificatelor de depozitare pentru recolta din acest an, pentru a sprijini sectorul și pentru a diminua din pierderile pe care le au fermierii. Astfel, prin emiterea certificatelor de calitate, producătorii de semințe de consum vor avea acces mult mai ușor la credite, iar evaziunea fiscală va fi în mare parte eliminată.