Peste 20 miliarde euro pentru IMM-uri

Ajutorul financiar de 19,668 miliarde euro, pe care Uniunea Europeană îl acordă României în perioada 2007 - 2013, are drept scop creșterea competitivității IMM-urilor autohtone și reducerea decalajelor față de productivitatea medie a uniunii. Ținta UE este o creștere anuală de 5,5% a productivității, până în 2015, fapt care ar permite țării noastre să ajungă la un nivel de aproximativ 55% din media comunitară. Din suma totală, doar 20% (3,788 miliarde euro) vor fi utilizați pentru creșterea competitivității economice, luând în calcul și contribuția de 1,2 miliarde europene a statului român. Cea mai mare parte din buget, adică 929 milioane euro, o primește axa pentru dezvoltarea unui sistem inovativ și eficient de producție. Urmează axele de cercetare și dezvoltare tehnologică (536 milioane euro), tehnologia informației și comunicațiilor (383 milioane euro), creșterea eficienței energetice și siguranței aprovizionării (638 milioane euro) și acoperirea cheltuielilor asistenței tehnice (67 milioane euro). Exclusiv pentru IMM-uri este dedi-cat programul „Investiții productive, eco-eficiente și pregătirea IMM-urilor pentru concurența de piață", care are un buget de 275,5 milioane euro. Firmele pot contracta alocații financiare nerambursabile cuprinse între 200.000 și 1.000.000 euro, care pot fi folosite la realizarea sau extinderea unui amplasament de producție. Din fondurile obținute, doar 10% pot fi investiți în achiziționarea terenului, iar construcția în sine și achiziționarea de patente, know-how și software trebuie să împartă restul de 90%. Și achiziția de echipamente și instalații moderne, introducerea de tehnologii noi sau automatizarea proceselor de fabricație existente pot fi finanțate din fonduri structurale, alocațiile financiare maxime fiind de 200.000 euro. În ambele cazuri, banii europeni acoperă 60% din investiție, pentru întreprinderile mijlocii, respectiv 70%, în cazul firmelor mici.