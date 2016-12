Peste 180 de invitaţi au participat la Ziua Portulul Constanţa la Budapesta

Peste 180 de invitați au participat la Ziua Portulul Constanța la Budapesta

Ziua Portului Constanța la Budapesta a ajuns la cea de-a X-a ediție. Evenimentul a avut loc azi, 17 noiembrie, la BETHLEN GÁBOR FOUNDATION PALACE, în prezența a peste 180 de invitați din mediul de afaceri ungar, diplomați, reprezentanți ai organizațiilor transportatorilor din Ungaria, se arată într-un comunicat de presă.Alături de delegația CN APM SA, organizatorul evenimentului, la ediția aniversară a Zilei Portului Constanța din Ungaria au fost și reprezentanții CN Administrația Canalelor Navigabile, precum și cei ai companiilor portuare Chimpex, Comvex, Socep, TTS, Umex, CSCT și Barter Port Operator.Ziua Portului Constanța la Budapesta este organizată în acest an sub semnul aniversării celor 120 de ani de la inaugurarea lucrărilor la portul modern Constanța.„Bazându-se pe o experiență cu tradiție în schimbul de mărfuri între țările noastre, prin utilizarea tuturor modurilor de transport, România și Ungaria au înțeles că potențialul comercial al Dunării trebuie să fie valorificat în beneficiul țărilor riverane, al porturilor interioare, alcătuind hinterlandul deservit de portul Constanța.Acești 10 de ani de contacte directe între reprezentanții singurului port maritim și fluvial pe Marea Neagră și reprezentanții entităților comerciale cele mai relevante din Ungaria interesate de utilizarea Portului Constanta ca poarta de acces spre Marea Neagră și alte destinații au demonstrat pe deplin că doar lucrând împreună am putea realiza mai mult”, a declarat în deschiderea evenimentului Marian Tănase, directorul general adjunct al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.S-a subliniat faptul că împreună cu partenerii maghiari, în condițiile unei piețe în transformare, Portul Constanța a jucat cu succes rolul său de port de tranzit principal pentru Ungaria de-a lungul acestui deceniu.Ambasadorul României în Ungaria, dr. Marius Lazurca, a marcat importanța României pentru economia Ungariei, fiind cea de-a doua mare piață de desfacere pentru mărfurile ungurești. “Dar relațiile economice dintre cele două țări nu se reduc la comerț, investițiile vin să întărească acest parteneriat. De asemenea, Portul Constanța este un pod între țările noastre. Infrastructura modernă, serviciile competitive, grija pentru mediu fac din Portul Constanța o alternativă viabilă pentru economia ungară pentru a ajunge pe piețele din Caucaz sau Orientul Indepartat”, a declarat ambasadorul României în Ungaria.Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Budapesta, Zoltan Kiss, a spus în cadrul evenimentului că instituția pe care o reprezintă și-a propus să fie un partener important al Portului Constanța și al afacerilor care se dezvoltă aici, date fiind oportunitățile pe care acesta le oferă economiei Ungariei.Alexandru Mădălin Crăciun, director comercial al CN APM SA Constanța, a evidențiat rolul Portului Constanța pentru economia Ungariei, ca legătura ideală între Europa Centrala și de Est, Orientul Mijlociu și Asia Centrală.Participanților le-au fost prezentate planurile de dezvoltare ale Portului Constanța - construirea unui terminal LNG, a insulei artificiale, a molului III - IV. A fost subliniat potențialul de business pe care îl oferă platforma portuară și noile perspective de transport pe Dunăre.Evoluția traficului de cereale din ultimii ani, corelată cu evidențierea capacităților de depozitare dezvoltate de-a lungul Dunării până în Portul Constanța a reprezentat un punct de interes al prezentărilor.Portul Constanța a înregistrat de la începutul acestui an un trafic de circa 50 milioane tone mărfuri, cu o creștere de 4%, din care traficul fluvial a fost de 11 milioane tone.„Traficul de cereale înregistrat în perioada ianuarie - octombrie 2016 în Portul Constanța a depășit 16 milioane tone. Iar dacă o să vă uitați în urmă, în ultimii 10 ani, se observă că traficul de cereale prin Portul Constanța s-a triplat”, a spus directorul comercial al CN APM SA Constanța.Mărfurile din Ungaria sunt exportate, cu tranzit prin portul Constanța, spre Coreea de Sud, Spania, Iran, Canada, Statele Unite ale Americii, Rusia și Australia.Scopul acestui eveniment de promovare este menținerea și dezvoltarea relațiilor bilaterale în vederea creșterii traficului de mărfuri în zonă, dar și identificarea unor noi zone de interes în vederea atragerii de noi fluxuri de mărfuri. CN APM SA își propune să întărească parteneriatele stabilite până în prezent și să încurajeze inițierea de noi conexiuni multimodale cu alte porturi.Interesul arătat de companiile din Ungaria pentru evenimentele de promovare a Portului Constanța indică un mesaj pozitiv pentru potențialul de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări în ceea ce privește transportul naval, portul fluvio-maritim Constanța oferind o alternativă mai eficientă de transport și o economie semnificativă de timp pentru tranzitul mărfurilor provenite din Orientul Indepărtat, o alternativă de tranzit pentru țările din Europa Centrală și de Est și o perspectivă pozitivă în vederea menținerii unui trafic consistent de cereale și mărfuri vrac.În cadrul evenimentului, participanții au avut posibilitatea să inițieze contacte de afaceri directe cu parteneri din același domeniu de interes, identificând noi oportunități și rezolvări ale unor situații care îi preocupă cu privire la dezvoltarea propriilor afaceri.Pe durata delegației CN APM în Ungaria au mai avut loc întâlniri la Ambasada României la Budapesta, discuții bilaterale cu reprezentanții organizațiilor transportatorilor din Ungaria, conducerea companiei efectuând și o vizită la portul Csepel.