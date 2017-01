Peste 176 de milioane de euro disponibili pentru prima împădurire

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) pune la dispoziția tuturor celor interesați să-și împădurească terenurile agricole peste 176 de milioane de euro. Fondurile sunt acoperite în proporție de 100% din bani publici (nu există obligativitatea cofinanțării) și vor fi disponibile în câte patru sesiuni pentru depunerea proiectelor aferente măsurii 221 - „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Pentru fiecare sesiune sunt disponibili câte 44 de milioane de euro.Aceste fonduri vor fi acordate sub formă de plăți directe acordate pe an și pe hectar, calculate în funcție de forma de relief (câmpie, deal, munte). De exemplu, pentru împădurirea unui hectar de teren agricol, la câmpie, beneficiarul va primi 1.330 de euro.Proiectele finanțate prin măsura 221 pot include lucrări care să prevină pagubele produse de factorii naturali dăunători, să reducă eroziunea solurilor, să poată îmbunătăți capacitatea de retenție a apei și să poată crește calitatea aerului. De asemenea, pot asigura producerea de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menținerea sau, după caz, creșterea biodiversității.Cu ajutorul acestei măsuri pot fi împădurite toate terenurile agricole la nivelul întregii țări. Excepție fac pajiștile permanente neafectate de procese de degradare a solului. Totodată, se poate asigura și împădurirea terenurilor agricole din jurul orașelor, numai cu condiția respectării cerințelor specifice ale acestei măsuri de finanțare. Pot fi împădurite inclusiv terenurile care conțin soluri nisipoase și/sau mobile, terenurile din luncile râurilor, lunca Dunării, dar și terenurile afectate de eroziune sau deșertificare.Beneficiarii fondurilor europene nerambursabile acordate prin această măsură de investiții pot fi persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociațiile de persoane fizice sau juridice, precum și autoritățile publice locale deținătoare de teren agricol.Pentru ca un potențial beneficiar să își poată realiza o astfel de plantație forestieră, trebuie să dețină parcele agricole cu o suprafață mai mare de 0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va întocmi, împreună cu persoanele autorizate în acest sens, un proiect de împădurire.Prima sesiune de primire a proiectelor va fi deschisă în perioada 1 - 30 martie, a doua va începe în 2 mai și se va termina pe 31 mai, a treia sesiune are loc în perioada 16 august - 14 septembrie, iar ultima se va desfășura în perioada 15 noiembrie - 14 decembrie.