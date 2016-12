Peste 110 tone de carne de porc infestată cu dioxină au ajuns pe piaţa românească

Peste 110 tone de carne de porc infestată cu dioxină au ajuns pe piața românească

În urma verificărilor inspectorilor de la Autoritatea Națională Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), s-a descoperit un depozit frigorific din județul Cluj, care a primit, în perioada 30 septembrie - 21 noiembrie 2008, cantitatea de 40 de tone de carne, din mai multe loturi contaminate cu dioxină, de proveniență din Irlanda. În urma verificărilor efectuate la depozit, a fost identificată o cantitate de 4.373 de kg de carne, marfa fiind sechestrată și scoasă de la comercializare. Restul a fost distribuită la un număr de 37 de unități, în 24 județe, după cum urmează: Argeș, Gorj, Vaslui, Alba, Cluj, Caraș-Severin, Dâmbovița, Maramureș, Timiș, Olt, Bistrița-Năsăud, Prahova, Teleorman, Suceava, Neamț, Sibiu, Mehedinți, Bihor, Ialomița, Vrancea, Hunedoara, Satu-Mare, Bacău și Brăila. De asemenea, A.N.S.V.S.A. București a primit o notificare din partea serviciilor veterinare din Ungaria, în legătură cu intrarea în România, în perioada 26 septembrie - 21 noiembrie 208, a unei cantități de 70 de tone de carne, în mai multe transporturi, de proveniență din Irlanda, via Polonia și Ungaria. Inspectorii verifică depozitele și unitățile beneficiare ale acestor transporturi, identificate în județele Prahova, Vâlcea și Municipiul București. Mai mult, o companie din București a introdus în România, via Belgia, o cantitate de 3.640 de kg de carne de porc provenind din Irlanda. În urma verificărilor, inspectorii D.S.V.S.A. București nu au găsit carnea din lotul incriminat, aceasta fiind deja redistribuită în trei județe: Ilfov, Buzău și Olt. Regretăm, stimați cititori, că nu vă putem informa dacă pe piața constănțeană au pătruns cantități din carnea infestată sau produse preparate din ea, dacă acestea au fost identificate și scoase de la vânzare ori continuă să circule. Noi am încercat să ne documentăm direct de la instituția statului, care se ocupă de acest domeniu, respectiv Direcția Sanitară - Veterinară Constanța. Cum la sediul acesteia, nici o persoană nu a avea dreptul să dea relații, l-am contactat telefonic pe directorul Grigore Mertoiu. Acesta se afla la Sinaia, „într-o ședință”. La solicitările noastre repetate, el ne-a direcționat spre un alt număr de telefon, la care răspunde doar căsuța vocală. Apreciem că în împrejurări atât de grave, când populația este îngrijorată, D.S.V. Constanța avea obligația să informeze prompt opinia publică, măcar printr-un comunicat de presă. Vom reveni, în următoarea ediție asupra acestui subiect.