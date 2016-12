Peste 100 de bijuterii pe patru roţi, la Tuning Fest Constanţa 2013. Galerie FOTO

Peste 100 de bijuterii pe patru roți, la Tuning Fest Constanța 2013. Galerie FOTO

Iubitorii de mașini puternice, tunate, și-au dat întâlnire week-endul care tocmai a trecut, la GPM Holiday’s Camping, la un eveniment care s-a desfășurat pentru prima dată la malul mării: Tuning Fest Constanța. Pe scurt, bijuterii pe patru roți, cu mulți cai putere, fete frumoase și muzică bună!Deținătorii a aproximativ 110 autoturisme au strigat prezent la această reuniune de la malul mării. E drept, cam 50% dintre ei au fost din Constanța, au precizat organizatorii, însă chiar și așa, manifestarea promite multe! De altfel, și cei care au pus umărul la bunul mers al acesteia promit, la rândul lor, multe. Intenționează ca acest festival, ajuns acum pentru prima dată la Constanța, să devină un eveniment important pentru litoral, care să aducă aici, de la an la an, tot mai multe mașini care au ce arăta în materie de motoare, exterior, interior și, bineînțeles, sonorizare.Evenimentul și distracția pentru participanți a început practic de vineri după amiază, atunci când a avut loc turul orașului pe traseul GPM Holidays Camping - I.C. Brătianu - Bd. Ferdinand (Republicii) - Strada Mihai Viteazul - Bd. Tomis - Strada Mircea Cel Bătrân - Bd. Mamaia - GPM Holidays Camping. Zeci de mașini tunate au putut fi admirate atunci de pietoni și de participanții la trafic, ca mai apoi toate să ajungă la GPM, acolo unde sâmbătă și duminică oricine le-a putut „studia”. Au fost concursuri, tombole, premii pentru participanți și vizitatori și multe momente de… socializare.Referitor la premiile pentru expozanți, dacă le putem spune așa, au existat mai multe categorii: best car of the show, best custom exterior, best exterior, best interior, best rims, best paint, best autohton, best old school car, best clean tuning.Pasiune înainte de toateDacă îi întrebi pe participanții la Tuning Fest Constanța de ce au ales să bage atât de mulți bani în mașinile lor (de regulă multe mii de euro), fie pentru putere, fie pentru design, majoritatea spun că din pasiune. Le place să fie diferiți de ceilalți participanți la trafic, să audă un sunet de motor mai „supărat”.Lucrurile nu stau altfel nici pentru cei care și-au transformat mașina într-un adevărat… sistem audio care să-ți înnebunească urechile. Gheorghe Ludovic este cel care, împreună cu amicul său, Claudiu Șeuleanu, a venit la Tuning Fest Constanța cu un simplu Volkswagen T4 din 1991, care însă lasă pe oricine cu gura căscată. A fost modificat de la primul la ultimul șurub. Toată afacerea: în jur de 30.000 de euro. Ce oferă? 160 de decibeli. „Pasiunea vine de când eram copil. Mi-aduc aminte că înregistram muzică de la radio și nu puteam să prind numai melodia, îi mai auzeam și pe cei de la radio care vorbeau. Am fost și DJ, când eram mai tânăr. Avem 12 difuzoare de 750 de Wați bucata, vrem să punem anul viitor de 1.200 bucata, pentru că deja sunt slăbuțe, vrem să mai punem încă două amplificatoare, baterii încă vre-o șase, șapte și, bineînțeles și alternatoare, două mai mari. În momentul acesta avem 160 de decibeli, iar cum cel mai puternic concert în aer liber a fost undeva la 136 de decibeli… Este adevărat, noi avem închis 160 de decibeli, foarte greu de obținut acești decibeli, muncă, fiare”, a precizat Gheorghe Ludovic, care spune că mașina este numai pentru participare la astfel de evenimente. Nu câștigă bani de pe urma acestora, așadar nu poate spune că-și va recupera vreodată investiția; vrea doar să-i fie admirată munca.Organizatorii spun că deocamdată nu se știe unde se va desfășura următoarea ediție a festivalului, și nici perioada exactă, însă cu siguranță vorbim și despre Tuning Fest Constanța 2014, așadar cei care au astfel de pasiuni, și vor să le împărtășească și altora rezultatul, să se pregătească!