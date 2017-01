Peste 1 miliard euro pentru investiţiile IMM-urilor

Peste 1 miliard euro pentru investițiile IMM-urilor

Întreprinzătorii mici și mijlocii din Constanța vor putea accesa și în acest an fonduri nerambursabile, de la bugetul de stat, prin programul de susținere a investițiilor realizate de IMM-uri. Programul este derulat de Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (ANIMMC) și are alocat un buget de 40.000.000 lei. În plus, programul este subvenționat cu fonduri europene în valoare de 1,028 miliarde euro. Managerii vor putea contracta alocații financiare de până la 50.000 euro, care vor acoperi 60% din valoarea proiectelor derulate. Această sumă este susținută de un credit bancar, care reprezintă 25% din investiție, și de contribuția proprie a beneficiarului (15%). Programul de susținere a investițiilor firmelor mici și mijlocii are cel mai mare buget alocat, din totalul de 13 programe pe care ANIMMC le derulează în acest an. În total, celelalte 12 programe ale agenției au un buget cumulat de aproximativ 35 milioane lei.