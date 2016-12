Perseverenţă, energie, optimism

Perseverență, energie, optimism

Ştire online publicată Marţi, 10 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Doi oameni - Nihat TAKAK (inginer agronom)- pasionat de pescuit - și Yannick HEBERT (administrator)- pasionat de rugby - au ridicat un „imperiu agricol“ carese întinde între comunele Peștera și Nicolae Bălcescu (1120 ha), cultivat cu grâu, orzoaică, orz și rapiță (în asolament) și legume-fructe precum: fasole, năut, roșii, pepeni, ardei, căpșuni. Acest „imperiu“ o parte dintr-un consorțiu turc de agribusiness, OZLER ZIRAAT, specializat în producția și comerțul cu citrice - poartă numele:SC AGROTERRA Import-Export SRL și are 20 angajați.n De ce cultivați rapiță?Cultura rapiței asigură în prezent profitul cel mai mare în fermă. În anul cel mai secetos, cu producția de 1,3 t, am reușit să acoperim toate cheltuielile. Am realizat că se poate investi și încredere, și financiar, în cultura de rapiță.Pe de altă parte, momentan avem posi-bilități reduse pentru a introduce alte culturi în asolament, din cauza unei piețe de desfa- cere deficitare.n Când ați înființat societatea?Societatea a cumpărat pământ în Româ-nia în 2004, iar doi ani mai târziu a început să activeze.n Prima experiență cu Dekalb?Produsele Dekalb le-am testat pentru prima oară în 2009, când am cultivat 33 ha cu rapiță Exagone și am obținut producții de peste 3 t, media fiind până atunci de 2,2 t. Aici trebuie să amintim și condițiile secetoase caracteristice zonei Peștera.n Ce ați remarcat la hibrizii noștri în comparație cu ai con-curenței?Sunt câteva elemente defini-torii: adaptarea mare a hibrizilor DK la condițiile de mediu; rezis-tența la iernare; rezistența la boli și scuturare; producții ridicate și profit abilitate.n Care e ponderea hibrizilor DK în ferma pe care o conduceți?În 2009-2010 aveam 33 ha DK din totalul de 450 ha (7% pondere). În sezonul următor, 150 ha DK (Executive, Exotic, Extend) din cei 234 ha (64% pondere), iar în prezent avem 100% hibrizi Dekalb (Expower și Extend), adică 105 ha, dar au ieșit cu bine din iarnă doar 65 ha.n Ați avut un moment în care ați dorit să renunțați?Agricultura este un domeniu provocator, mai ales când nu poți controla condițiile de mediu. De aceea trebuie să fim adaptabili și rezistenți la toate schimbările. Legătura cu natura și faptul că agricultura este o ramură cu continuitate, ne motivează să fim pregătiti, receptivi la nou și să mergem înainte.n Cum vedeți acest an agricol?2011-2012 a început cu secetă și temperaturi scăzute încă din toamnă, iar primavara s-a accentuat seceta și s-a corelat cu temperaturi foarte ridicate, atipice pentru perioa-dele respective. Până pe 15 mai s-a dovedit a fi dificil, însă după această dată a început să revină la normalitate.n Care sunt secretele unei producții profitabile?Perseverență, energie și optimism, implicare în toate activitățile, dedicare, dragoste pentru agricultură.n Și tehnologia (de la semănat, până la recoltat).Aici putem să vă spunem cum am procedat noi: după recoltarea plantei premergătoare - tocător, arat, discuit, aplicare îngrășăminte complexe, sub disc, semănat, tăvălug - au urmat tratamentele în vegetație (toamna, insecticide contact; primăvara, ierbicid pentru samulastră și insecticide contact, la înflorire două insecticide, contact și sistemic). De obicei, aplicăm și foliare pe bază de bor, anul acesta însă nu a fost posibil.Ana Maria BALCA