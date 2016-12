Pentru petrecerea Revelionului 2010 într-un restaurant, constănţeanul plăteşte între 200 şi 550 lei

Pentru petrecerea Revelionului 2010 într-un restaurant, constănțeanul plătește între 200 și 550 lei

Ofertele de petrecere a sărbătorilor de iarnă în restaurantele din Constanța sunt o raritate în 2009. Foarte puține localuri din Mamaia sunt deschise și dispuse să organizeze astfel de petreceri. Nici în oraș lucrurile nu diferă foarte mult. Criza a determinat agenții economici din domeniul alimentației publice să renunțe la evenimentele de sfârșit de an. Studiul de piață realizat de ziarul „Cuget Liber” arată că majoritatea restaurantelor din Mamaia, care aparțin hotelurilor de două - trei stele vor fi închise la sfârșitul anului. Astfel, restaurantele „Parc”, „Triumf” sau „Dorna” nu organizează nicio petrecere în preajma sărbătorilor. Doar hotelurile de lux s-au încumetat să vină cu oferte de petrecere a Crăciunului și Revelionului în Mamaia. Hotelul de cinci stele „Vega” organizează Revelionul 2010 prin trei seri care vor aduce aminte de atmosfera anilor ’30. Pe 31 decembrie, pe lângă cina festivă cu open bar, trupa lui Dan Puric (momente de pantomimă ale filmului mut), Andrei Țeașcă (iluzionism și magie), precum și trupa de dans „Mistery Diamond”, vor încânta publicul. Prețul este de 550 lei de persoană. Spectacolul continuă și pe 1 și 2 ianuarie cu programe artistice live ale trupelor „Dalma & Vega Band” și „Ionuț Galani & Alpha Band”. Prețul pentru petrecerea Noului An la „Vega” este de 350 lei de persoană. Hotelul „Iaki” organizează și o petrecere de Crăciun, cu un meniu de sărbătoare, cocktail de întâmpinare a oaspeților, cadouri, colindători, tombolă și program artistic. Prețul pachetului este de 157 lei de persoană (79 lei de copil între 3 și 12 ani). De Revelion, hotelul de patru stele organizează două evenimente. Primul, un eveniment de gală, formal, cu servirea la farfurie, bal mascat, colindători și dansatoare, spre dimineață. Evenimentul ține trei nopți (31 decembrie 2009 - 2 ianuarie 2010) și costă 370 lei de persoană, pentru înscrierile până pe 10 decembrie. Pentru copiii până în 10 ani, pachetul este gratuit. De asemenea, „Iaki” mai organizează un eveniment de Revelion, „Young & Happy”, de această dată, pentru tineri. Tariful de 195 lei de persoană include servire tip bufet suedez, DJ (muzică internațională și românească), precum și cu o tombolă cu premii (o minge cu autograful lui Hagi, un DVD cu Hagi, un cupon cu servicii la Spa Center). Și în oraș există localuri care nu organizează petreceri de sărbători. Spre exemplu, restaurantele „Marco Polo” și „Beta” vor fi închise în preajma sărbătorilor. La „Irish Pub”, toate locurile pentru evenimentul de Revelion sunt rezervate. Și în cadrul restaurantului „Domino” nu mai sunt locuri la petrecerea de sfârșit de an. Doritorii mai pot ocupa însă locurile din cafenea și mansardă. Prețul meniului este de 199 lei de persoană și include selecție de fructe și cocktail de alune, open bar (vin, răcoritoare, șampanie, palincă, whisky, martini), gustări (piftie de curcan cu ouă de prepeliță, tartine cu somon fume, frigăruie de mozzarella cu roșii cherry, salată beuf), pește și desert. Atmosfera va fi întreținută de un DJ. Prețul pentru participarea la petrecerea de sfârșit de an la restaurantul „La Scoica Land” este de 60 euro, respectiv 80 euro de persoană, în funcție de locul rezervat (la restaurant sau la Scoica Land Ballroom). Ținuta este obligatorie. De asemenea, trei - patru formații vor cânta la petrecere.