Pensiile speciale au costat 714 milioane de euro în primele șase luni din 2017

Ştire online publicată Luni, 07 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pensiile speciale ale civililor și militarilor au costat bugetul de stat peste 714 milioane de euro în prima jumătate a anului 2017, arată datele transmise de către cele patru Case de Pensii care le plătesc pentru Economica.net. Aproape 160.000 de oameni au încasat în luna iunie pensie specială.Peste 714 milioane de euro am plătit doar de la bugetul de stat pentru pensiile speciale ale civililor și militarilor, în primul semestru al anului 2017, arată informațiile centralizate de Economica.Potrivit sursei citate, 644 de milioane de euro au mers de la bugetul de stat pentru pensiile speciale ale pensionarilor militari în primele șase luni ale anului 2017. În plus, peste 8.600 de civili iau pensii speciale, pentru care au fost plătiți peste 70 de milioane de euro, în primul semestru al acestui an.Guvernul lucrează la o nouă lege a pensiilor, care ar urma să pună „ordine” în sistem. Anunțul a venit de la șeful PSD, Liviu Dragnea, care spune că ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, va prezenta o primă variantă a legii până pe 15 septembrie, iar intenția coaliției de guvernare e ca, până la finalul anului, actul normativ să fie adoptat.Potrivit informațiilor publicate până acum, pensiile speciale nu vor mai crește ori de câte ori se majorează salariile celor încadrați în funcțiile din care s-au pensionat beneficiarii de pensii de serviciu. Pensiile speciale vor fi indexate doar cu rata medie a inflației, indicator definitiv, stabilit la data de 1 ianuarie a fiecărui an. Până acum, pensiile speciale au fost indexate cu 100% din rata inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.Valoarea netă a pensiei de serviciu nu va mai depăși media soldelor sau salariilor nete cuprinse în baza de calcul a pensiei.