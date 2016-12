Pe 30 noiembrie, cardurile europenilor au plătit 220.000 euro/minut

Luni, 30 noiembrie, a fost o zi ca oricare alta, pentru cei mai mulți dintre noi. Pentru Visa Europe însă, ziua de luni a marcat un record al tranzacțiilor cu cardul din acest an, cu plăți de peste 318 milioane euro, din care două treimi pe carduri de debit. Față de prima zi de luni din luna decembrie 2008, numărul tranzacțiilor a crescut cu 13% în acest an, potrivit estimărilor Visa. Anul trecut, pe 1 decembrie, Visa Europe a înregistrat tranzacții de 280 milioane euro. Această zi este cea mai aglomerată pentru că „cei mai mulți clienți aleg să își ia cadouri, scăpând astfel din timp de cumpărăturile de Crăciun”, potrivit Visa. Creșterea continuă a cheltuielilor pe internet este indicată și de faptul că valoarea maximă a tranzacțiilor din 2008 a fost depășită deja, încă din data de 2 noiembrie 2009. Cum pot fi cei de la Visa atât de siguri? Este simplu – la fiecare 9 euro cheltuiți în Europa, un euro este pe un card Visa. Astfel, pentru 30 noiembrie, operatorul estimează în jur de 4,5 milioane tranzacții, cu două vârfuri, în jurul prânzului și în jurul orei șapte seara. În fiecare minut, europenii au cheltuit în jur de 220.000 euro. În magazine, cea mai aglomerată zi este ultima vineri sau sâmbătă dinaintea Crăciunului. În acest an, Crăciunul pică într-o zi de vineri, motiv pentru care Visa Europe estimează că ziua de miercuri, 23 decembrie, va fi extrem de aglomerată. Oficialii Visa spun că se așteaptă să proceseze peste 27 milioane tranzacții în Europa, în valoare de aproximativ 1,4 miliarde euro, în creștere cu 9% față de 2008. Cea mai aglomerată perioadă este așteptată joi, 24 decembrie, între orele 11 și 24, când Visa ar urma să proceseze circa 850 tranzacții pe secundă, comparativ cu 731 în 2008. „În ultimul an, comerțul electronic a crescut încontinuu, în ciuda recesiunii. Pe 2 noiembrie am depășit cea mai aglomerată zi din 2008, în Europa. Clienții au tot mai mare încredere în shopping-ul online și apreciază siguranța și comoditatea oferită de carduri”, a declarat Steve Perry, directorul comercial Visa Europe.