Patru catastrofe navale la început de an

2015 a început dramatic pentru shipping-ul mondial. Pe data de 1 ianuarie, în jurul orei 23, bulk-carrierul „Bulk Jupiter” a lansat semnalul de primejdie. Nava era încărcată cu 46.400 de tone de bauxită și plecase din Malaysia spre China. La momentul producerii accidentului se afla la 155 de mile est de Vung Tau, Vietnam, în Marea Chinei de Sud. Din primele informații rezultă că „Bulk Jupiter” s-a răsturnat și s-a scufundat în doar câteva minute, din cauza schimbării poziției mărfii în magazii. Catastrofa s-a produs atât de repede, încât cei 19 membri ai echipajului nu au reușit nici măcar să iasă din cabine și compartimente. Centrul de salvare a vieții pe mare din Vietnam a reușit să salveze un marinar și să recupeeze două cadavre. Ceilalți 16 membri ai echipajului sunt dați dispăruți. „Bulk Jupiter” avea capacitatea de 56.009 tdw, fusese construit în 2006, era înmatriculat sub pavilion Bahamas și avea manager o companie din Norvegia.Tot în prima zi din 2015 s-a scufundat și costierul filipinez „Sea Merchant”. Dezastrul s-a produs la 5 mile de coasta Lobo Batangas, vârful de sud al Insulei Luzon, din Arhipelagul Filipine. Nava era încărcată cu saci de ciment, care s-au deplasat în magazii, din cauza mării agitate. Costierul a început să se încline și s-a răsturnat. A apucat să emită semnalul de primejdie și, după câteva minute, s-a scufundat. Dintre cei 20 de membri ai echipajului, 11 au reușit să urce pe o plută și au fost salvați de tancul petrolier „Mactan Island”, aflat în zonă. Ceilalți 9 marinari sunt dați dispăruți. Nava „Sea Merchant” avea capacitatea de 300 tdw, fusese construită în 1982, era înmatriculată sub pavilion Filipine și avea manager o companie din Manila.Pe data de 2 ianuarie, la ora 1, în timp ce se afla în Oceanul Pacific, la 415 mile est de Taiwan, cargoul „Better Trans” a lansat semnalul de primejdie. Nava plecase din Davao, Filipine, și se îndrepta spre China. Cei 19 membri ai echipajului au abandonat nava în timp ce se scufunda și au coborât în bărcile de salvare. După 4 ore, 18 marinari au fost salvați, cel de al 19-lea fiind dat dispărut. Nava „Better Trans” avea capacitatea de 8.919 tdw, fusese construită în 1997, era înmatriculată sub pavilion Panama și avea manager o companie din Hong Kong.Pe data de 3 ianuarie 2015, în jurul orei 14,30, un ferry-boat care tranzita o zonă din apropierea Pentland Firt, Insulele Orkney (din nor-estul Scoției), a reperat coca răsturnată a navei de transport cimentul „Cemfjord”. Imediat au fost declanșate operațiunile de căutare, fiind angajate patru ambarcațiuni de salvare, două elicoptere și navele din zonă. Salvatorii nu au descoperit niciun corp omenesc. Ultimele semnale primite de la nava „Cemfjord” au fost pe 2 ianuarie, între orele 6 și 13. Nava se deplasa cu o viteză de 5 - 9 noduri, de la Aalborg, Danemarca, spre Runcorn, Marea Britanie, încărcată cu ciment și având un echipaj de 8 oameni. Se presupune că și-a pierdut stabilitatea și s-a scufundat din cauza furtunii. Nava „Cemfjord” avea capacitatea de 2.327 tdw, fusese construită în 1984, era înmatriculată sub pavilion Cipru și avea manager o companie din Hamburg.