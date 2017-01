Patronii lasă grevele în grija asiguratorilor

Întreruperea activității la nivelul unei societăți înseamnă pierderi însemnate. Pe piața asigurărilor s-au găsit însă, și câteva soluții care să vină în ajutorul patronilor în astfel de situații. Potrivit agenților de asigurări din Constanța, toate pierderile pot fi evitate prin simpla adăugare la contractul încheiat cu compania de asigurări pentru protejarea bunurilor, a unei clauze care să acopere pierderile de profit suferite ca urmare a întreruperii activității. „Această clauză nu este una nouă, problema este însă că majoritatea patronilor nu a știut de ea. Totuși, în ultima perioadă au început să se intereseze din ce în ce mai mulți de această posibilitate pentru că știm cu toții ce pierderi pot surveni la o mare societate comercială în cazul în care activitatea este întreruptă, chiar și pentru o zi. Și asta nu numai din cauza faptului că producția s-ar opri, dar trebuie privit și din perspectiva parte-nerilor de afaceri care pot renunța la eventualele colaborări în cazul în care contractul încheiat nu se respectă sau suferă întârzieri”, a declarat un broker al unei societăți de asigurări din Constanța. Mai mult decât atât, în urma unei mișcări sindicale pot apărea chiar pagubele materiale, dacă greviștii sunt mai recalcitranți sau acțiunea lor de protest degenerează. Asiguratorii au luat în calcul și aceste aspecte. Majoritatea companiilor de profil oferă posibilitatea clienților de a-și proteja bunurile, clădirile sau autoturismele împotriva actelor de vandalism. „Am avut câteva situații în care am fost nevoiți să despăgubim asigurații pentru că pe parcursul unor greve, pro-testatarii s-au apucat să distrugă tot ce le cădea în mână. Este neplăcut, dar asta este situația, cineva trebuie să despăgubească și aceste pierderi. Clauzele sunt incluse numai în cazul în care asiguratul are încheiată o poliță de tip Casco, în cazul mașinilor, sau de protejare a clădirilor”, a declarat un agent de la un alt asigurator constănțean. El a mai adăugat că, pentru situațiile de acest gen, despăgubirile se acordă în limita sumei asigurate. „La o poliță de asigurare a clădirilor, asiguratul plătește între 0,24% și 0,60% din suma totală pe care ar putea să o primească în cazul unui eveniment. Practic, dacă suma asigurată este de 1 milion de euro, acesta va trebui să plătească pe an între 2.400 euro și 6.000 euro”, a mai spus agentul.Întreruperea activității la nivelul unei societăți înseamnă pierderi însemnate. Pe piața asigurărilor s-au găsit însă, și câteva soluții care să vină în ajutorul patronilor în astfel de situații. Potrivit agenților de asigurări din Constanța, toate pierderile pot fi evitate prin simpla adăugare la contractul încheiat cu compania de asigurări pentru protejarea bunurilor, a unei clauze care să acopere pierderile de profit suferite ca urmare a întreruperii activității. „Această clauză nu este una nouă, problema este însă că majoritatea patronilor nu a știut de ea. Totuși, în ultima perioadă au început să se intereseze din ce în ce mai mulți de această posibilitate pentru că știm cu toții ce pierderi pot surveni la o mare societate comercială în cazul în care activitatea este întreruptă, chiar și pentru o zi. Și asta nu numai din cauza faptului că producția s-ar opri, dar trebuie privit și din perspectiva parte-nerilor de afaceri care pot renunța la eventualele colaborări în cazul în care contractul încheiat nu se respectă sau suferă întârzieri”, a declarat un broker al unei societăți de asigurări din Constanța. Mai mult decât atât, în urma unei mișcări sindicale pot apărea chiar pagubele materiale, dacă greviștii sunt mai recalcitranți sau acțiunea lor de protest degenerează. Asiguratorii au luat în calcul și aceste aspecte. Majoritatea companiilor de profil oferă posibilitatea clienților de a-și proteja bunurile, clădirile sau autoturismele împotriva actelor de vandalism. „Am avut câteva situații în care am fost nevoiți să despăgubim asigurații pentru că pe parcursul unor greve, pro-testatarii s-au apucat să distrugă tot ce le cădea în mână. Este neplăcut, dar asta este situația, cineva trebuie să despăgubească și aceste pierderi. Clauzele sunt incluse numai în cazul în care asiguratul are încheiată o poliță de tip Casco, în cazul mașinilor, sau de protejare a clădirilor”, a declarat un agent de la un alt asigurator constănțean. El a mai adăugat că, pentru situațiile de acest gen, despăgubirile se acordă în limita sumei asigurate. „La o poliță de asigurare a clădirilor, asiguratul plătește între 0,24% și 0,60% din suma totală pe care ar putea să o primească în cazul unui eveniment. Practic, dacă suma asigurată este de 1 milion de euro, acesta va trebui să plătească pe an între 2.400 euro și 6.000 euro”, a mai spus agentul.