Patronatele vor salariu minim pe oră şi primă pentru salarii sub 1.000 de lei

Patronatele vor salariu minim pe oră și primă pentru salarii sub 1.000 de lei

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Confederațiile patronale au reluat, astăzi, la întâlnirea cu noul ministru al Muncii, Sulfina Barbu, două propuneri mai vechi privind introducerea unui salariu minim pe oră și a unei prime în cazul salariile sub 1.000 de lei, pentru care să se plătească doar CAS.Președintele Consiliului Economic și Social, Florian Costache, a declarat după discuțiile de la Ministerul Muncii că reprezentanții patronatelor au făcut două propuneri ministrului Muncii pentru susținerea economiei.Cele două propuneri se referă la introducerea unui salariu minim pe oră care să înlocuiască salariul minim pe economie și a cărui valoare ar fi în prezent la aproximativ patru lei și introducerea unor prime cuprinse între 100 și 300 de lei care să fie acordate salariaților din privat ce au venituri sub 1.000 de lei, pentru a crește puterea de cumpărare a acestora. Patronatele au precizat că pentru această primă urma ca angajatorul să plătească doar CAS. Vicepreședintele Consiliului Economic și Social Dragoș Mihalache a explicat că salariul minim pe oră va fi o un indicator de referință și va da posibilitatea salariaților să lucreze pentru mai mulți angajatori.Președintele Federației Patronale Concordia, Dan Gheorghiu, a adăugat că noul ministru al Muncii urmează să ia o decizie și în legătură cu numirea reprezentanților societății civile în Consiliul Economic și Social, aceasta trebuind să fie validată și de către premier.Reprezentanții confederațiilor patronale au precizat că ei au spus ministrului Sulfina Barbu că-i acordă tot sprijinul în funcția pe care aceasta o are într-unul dintre ministerele "cele mai grele".Discuțiile de la Ministerul Muncii continuă cu reprezentanții confederațiilor sindicale.