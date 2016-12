Patronatele şi sindicatele cer amânarea cu un an a scumpirii gazelor din producţia internă

Patronatele și sindicatele cer amânarea cu un an a scumpirii gazelor din producția internă

Zeci de unități de producție din România, din industria metalurgică și siderurgică, a sticlei și din domeniul chimiei vor fi nevoite să-și oprească activitatea în perioada următoare și să disponibilizeze câteva zeci de mii de angajați, ca urmare a aplicării, de la 1 februarie 2013, a HG nr. 22/2013, prin care s-a stabilit calendarul de creștere a prețului gazelor naturale din producția internă, pentru perioada 1 februarie 2013 - 1 octombrie 2014, se arată într-un comunicat de presă al Confederației Patronale din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România - CONPIROM.Alte unități de producție, din domeniul construcțiilor de mașini, din sectorul alimentar, etc. vor fi puternic afectate, diminuându-și activitatea, inclusiv în domeniul exportului.Potrivit actului normativ care a intrat în vigoare începând cu 1 februarie 2013, prețul gazelor naturale din producție internă a crescut în primele două luni ale acestui an cu 7%, în cazul consumatorilor industriali, iar de la 1 aprilie cu încă 12%.Urmează ca ritmul mediu trimestrial de creștere al prețului la gazele naturale din producția internă să fie de peste 12 %. Consumatorii industriali vor ajunge astfel să plătească în octombrie 2014 un preț la gazele naturale din producția internă cu 160% mai mare față de luna ianuarie 2013.CONPIROM a organizat o dezbatere privind „Efectele creșterilor de preț la energie și gaze naturale asupra industriei din România, a economiei în general”, eveniment la care au participat reprezentanții confederațiilor patronale din industrie, ai confederațiilor sindicale din România, precum și factori de decizie din Guvern, Ministerul Economiei și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. În urma dezbaterii, patronatele și sindicatele prezente au convenit două măsuri pe care Guvernul trebuie să le ia de urgență. Prima constă în amânarea cu un an de zile a aplicării HG 22/2013, impunându-se totodată, modificarea pe termen mediu, și a anumitor prevederi din Legea 123/2012, aenergiei electrice și a gazelor naturale. Trebuie precizat faptul că, în stadiul actual de dezvoltare a societății românești, aceste creșteri de preț nu pot fi suportate, având consecințe negative pe toate planurile și determinând pierderi în toate ramurile de activitate. În acest sens, patronatele și sindicatele au hotărât să trimită o scrisoare instituțiilor europene și organismelor financiare internaționale, respectiv Uniunii Europene, Comisiei Europene, Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.