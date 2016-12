Patronatele cer reducerea contribuţiilor pentru salariile din turism

Patronatele cer reducerea contribuțiilor pentru salariile din turism

Turismul românesc are nevoie de o taxare corectă, care să permită prețuri comparabile cu cele din Bulgaria sau Grecia, spun reprezentanții Federației Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS). „Atâta vreme cât TVA-ul în turism în Bulgaria este de 9 la sută pentru toate serviciile oferite turiștilor străini, iar în România doar pe cazare și micul dejun inclus, firește că este greu pentru hotelierii români să mențină prețurile la fel de mici ca și concurenții lor străini. În mod grav, noul proiect al Legii Sănătății prevede plata contribuției la asigurările de sănătate la nivelul salariului mediu, ceea ce va exercita o presiune suplimentară pe angajator și va crește exponențial presiunea fiscală pentru investitorii în turism, unde există și salarii sub nivelul mediu pe economie“, precizează FPTS.Iată și un exemplu dat de reprezentanții FPTS: o cameristă sau persoana care se ocupă de întreținerea grădinii, a piscinei sau a locului de joacă pentru copii din cadrul unui hotel nu are neapărat salariul mediu pe economie, nivelul lor de salarizare fiind mai apropiat de salariul minim. „În situația în care se va modifica baza de calcul pentru cotele de contribuții la sănătate, raportându-se la salariul mediu brut, ambii angajați dați ca exemplu vor plăti o contribuție la asigurările de sănătate nejustificat de mare“, spune FPTS.