Patriciu a cerut insolvenţa MIC.RO

Patriciu a cerut insolvența MIC.RO

Ştire online publicată Miercuri, 15 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Firma MIC.RO Retail, controlată de omul de afaceri Dinu Patriciu și care deține magazinele cu același nume, și-a cerut insolvența, într-un dosar depus ieri la Tribunalul București.Termenul de judecată a fost stabilit pentru joi, 16 februarie. Prin această măsură, Dinu Patriciu își protejează afacerea de mai mulți creditori care au depus cereri de insolvență la adresa MIC.RO în ultimele luni.Printre firmele care au cerut în acest an insolvența MIC.RO se numără compania de taximetre Meridian, Touring Europabus - aparținând lui Dragoș Anastasiu, Vel Pitar și grupul Țiriac Auto.Datoriile neplătite de mai multe luni, pe care lanțul MIC.RO le-a acumulat către o serie de furnizori, i-au făcut pe mulți dintre aceștia să stopeze în ultimele luni livrările de mărfuri. Din acest motiv, rafturile magazinelor sunt pe jumătate goale. În plus, unii furnizori au început să se organizeze în asociații, pentru a avea mai multe șanse să recupereze banii.Încă de luna trecută, magazinele MIC.RO au fost închise. Spațiile în care au funcționat unele unități au fost scoase la închiriere, iar în altele marfa se află încă pe rafturi. La începutul acestei luni, când rețeaua Minimax Discount a cerut intrarea în insolvență, omul de afaceri Dinu Patriciu declarase pentru RTV.NET că nu va apela la insolvență și în cazul magazinelor MIC.RO și că o va refinanța. Se apre însă că acest lucru nu a mai fost posibil.„Am cerut insolvența Minimax pentru că, potrivit legii românești există această disponibilitate de a te proteja de creditori. Am câștigat timp ca să-l pun pe picioare. Cu MIC.RO e altă poveste. Acolo nu vom apela la reorganizare (nr. - insolvență). Eu cred că lucrurile vor merge bine de-acum înainte. O parte din magazine le-am închis, dar vom redeschide în alte locații”, a declarat la ]nceputul acestei luni pentru RTV.NET, Dinu Patriciu.Surse din piața de retail susțin și că Mic.ro are chirii neplătite de mai multe luni în cazul multor magazine.Primul magazin MIC.RO a fost deschis în luna aprilie a anului 2010 în București, iar de atunci expansiunea rețelei a continuat cu zeci de deschideri lunar și în marile orașe din provincie. La începutul lunii noiembrie 2011, primul MIC.RO închis a fost unul din București, urmat mai apoi de închiderea tuturor unităților din orașul Oradea. Patriciu deținea în luna septembrie, prin intermediul Mercadia Holland, 830 de magazine Mic.ro, dintre care 720 fixe și 110 mobile, și 58 de unități Macro și miniMax.La data de 1 februarie, Minimax Discount a depus o cerere de intrare în insolvență la Tribunalul Ilfov, însă termenul de judecată în acest caz este stabilit pentru data de 19 iunie 2012.Luni, 13 ianuarie, mai mulți angajați MIC.RO au protestat în fața sediului firmei, cerându-și drepturile salariale. Situația nu este mai roz nici în cazul angajaților Minimax, care au adresat o scrisoare deschisă către Dinu Patriciu, prin care doresc să știe când își vor primi salariile restante.În 2010, MIC.RO Retail SRL a avut datorii de 38 de milioane de euro, o cifră de afaceri netă de 12,2 milioane de euro și o pierdere netă de 11,9 milioane euro, potrivit datelor disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor.