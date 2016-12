Pasionaţii de jocuri electronice „hrănesc“ industria alimentară cu miliarde de euro

Pasionații de jocuri electronice „hrănesc“ industria alimentară cu miliarde de euro

Am pornit acest articol de la ideea că cei care practică jocurile pe calculator (gamerii) trebuie să și mănânce. Consumul de zi sau noapte al milioanelor de gameri din întreaga lume are o pondere uriașă în vânzările marilor companii din industria alimentară și nu trebuie neglijat, mai ales că acest segment se extinde de la an la an, pe măsură ce vânzările de calculatoare cresc. În acest scop, am „intervievat” în jur de 20 de jucători, din Polonia, Turcia, Irlanda, Olanda, Norvegia, România și Rusia, pe care îi întâlnesc seară de seară în universul virtual „World of Warcraft”. În linii mari, fiecare dintre ei cheltuiește minimum 150 euro/lună, pentru suc, mâncare și țigări, sumă pe care o achită fără resentimente, întrucât distracția din joc reușește întotdeauna să îi deconecteze de problemele cotidiene. Sucuri și sandwich-uri, meniul clasic al gamerului În timpul nopții, vânătorul Lothien face ravagii printre trolii din Zul’drak, vastul imperiu înghețat din inima continentului Northrend, deschis în Wrath of the Lich King, al doilea „expansion pack” al jocului „World of Warcraft”. În joc, Lothien aleargă ore în șir, fără să obosească și fără să simtă nevoia de o țigară. Are agilitate mare și o relație „specială” cu Ernest (Hemingway), viermele de tundră pe care l-a îmblânzit de curând, prin care își regenerează constant viața, cât timp se află aproape unul de celălalt. De cealaltă parte a monitorului se află Pavel Warek, un tânăr polonez în vârstă de 22 de ani, student la celebra Școală de Economie din Varșovia, care are totuși nevoie de mâncare. „Meniul de noapte se compune dintr-o sticlă de doi litri de suc de portocale și sandwich-uri de-a gata de la benzinăria de la colț. În total, cheltuiesc în jur de 400 zloți de pe lună, adică undeva în jurul a 100 euro. Cu încă 12.99 euro/lună abonamentul la joc și 12 euro/lună cel la internet, plus dulciuri, gumă de mestecat și șervețele, ajung la 160 - 175 euro/lună”, îmi spune Pavel, în timp ce zburăm spre Amfiteatrul Suferinței, un colosseum dedicat luptelor până la moarte, din mijlocul Zul’drak-ului. În viitorul apropiat, meniul s-ar putea schimba, întrucât tânărul este una din numeroasele victime ale crizei financiare. În urmă cu două săptămâni, Pavel a fost concediat de la firma de consultanță la care lucra de mai bine de un an. „Într-un fel, poate e mai bine așa. Am șansa să îmi termin studiile și, cu diploma obținută, să găsesc un loc de muncă mai bine plătit”, consideră polonezul. Fast-food = Fast-cash Aceleași cheltuieli le au alte câteva milioane de jucători, din întreaga lume, care duc în spate o întreagă industrie, fără să își dea seama. Cei mai avantajați sunt producătorii de băuturi răcoritoare, cei de țigări și cei de produse tip „fast-food”, care oferă soluția unei alimentații „comode”. Un calcul simplu arată că, lunar, cheltuielile nocturne ale celor 13 milioane de jucători de World of Warcraft se ridică la circa 2,6 miliarde euro (o medie de 200 euro/persoană/lună). Este un rezultat la care nici producătorii nu se așteptau, drept dovadă fiind lipsa promoțiilor sau ofertelor speciale pentru acest gen de consumatori. O estimare a cheltuielilor tuturor gamerilor din lume este greu de făcut, având în vedere numărul mare de jocuri de pe piață, însă suma totală depășește probabil PIB-ului întregii arii est-europene. Cina în familie în schimbul orelor de joacă Desigur, sunt și cazuri în care cheltuielile pentru mâncarea „de joacă” sunt incluse în bugetul casei. La 1.800 de kilometri distanță de Varșovia, în Dublin (Irlanda), luptă, în numele Alianței, șamanul Quetzalcoatl. În viața reală, Quetz este Patrick O’Shea (24 ani), mana-ger al raionului „Multimedia” dintr-un hypermarket „Walmart”. În această vară, Patrick a făcut pasul „cel mare” și s-a căsătorit, eveniment care a dus la schimbări majore în alimentație. „Înainte de căsătorie, aveam un regim alimentar mai instabil decât vremea din Dublin. Într-o zi mâncam două felii de toast cu unt de arahide, în altă zi mâncam friptură la microunde. În alte zile luam cina în familie și tot așa. Economiseam bani fără să vreau. De când am nevastă, banii dispar ca prin farmec și sunt investiți în diverse lucruri casnice, care nici nu știam, sincer, că există. Partea bună e că primesc mâncare, în fiecare zi. Dacă ar fi să scad prețul produselor pe care le iau seară de seară din frigider, suc și ciocolată, ar fi probabil 100 - 150 euro/lună”, spune Patrick. În alte țări, hrănirea gamerilor cade în sarcina părinților. Willemh, magul-minune al serverului pe care joc și eu, are doar 16 ani și un pact serios cu părinții. Pe numele său real Willem Hubert, tânărul din Olanda se poate juca în voie World of Warcraft, câtă vreme coboară la masă în fiecare seară, face sport și merge în vacanță cu familia vară de vară. „Nu am pretenții la mâncare… mănânc cât de repede pot, orice mi s-ar da. În timp ce mă joc, prefer să beau apă și să ronțăi niște snacks-uri. Mâncarea nu este o problemă în Olanda. Poți să nu muncești niciodată și tot vei avea parte de un ajutor social substanțial, din care să îți asiguri un trai decent”, explică Willem.