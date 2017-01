Pasagerul „The Calypso” acostează la Constanţa

Pasagerul „The Calypso” acostează la Constanța

Nava de pasageri „The Calypso”, sub pavilion Grecia, acostează la ora 8, în portul Constanța. Pachebotul vine de la Sevastopol și, după o scurtă escală, pleacă spre Istambul. La bordul lui sunt 463 pasageri, dintre care 456 sunt cetățeni britanici, și echipajul de 241 de persoane, dintre care 12 romani. Nava ridică ancora la ora 18. „The Calypso” are lungimea de 135,5 metri și este dotată cu 2 restaurante, 2 baruri și piscină. În acest an, ea are programate șase escale la Constanta.