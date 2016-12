Pasagerul „Silver Spirit“ a adus 415 turişti la Constanţa

Pasagerul „Silver Spirit“ a adus 415 turiști la Constanța

Nava de pasageri „Silver Spirit”, sub pavilion Bahamas, a acostat ieri, în portul Constanța. La bordul ei se află 415 turiști străini, dintre care peste 400 de americani. Nava „Silver Spirit” are 195,8 metri lungime, 36.000 tone registru brut și atinge o viteză de 21 noduri. A fost construită în 2009, în Italia și poate lua la bord până la 540 de turiști. Pasagerul are 8 punți, 6 restaurante și o piscină. Este ultraluxos, interioarele fiind decorate în stilul sofisticat al anului 1930, combinat cu cele mai moderne și inovative tehnologii. Echipajul este internațional. Printre cei 376 de ofițeri, nebrevetați și auxiliari se află și 6 români.