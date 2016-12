Pasagerii navelor de croazieră cumpără suveniruri cu Dracula şi vinuri dobrogene

Pasagerii navelor de croazieră cumpără suveniruri cu Dracula și vinuri dobrogene

Pachebotul „Costa Allegra” este „unul de-al casei” în portul Constanța. Ieri, nava a făcut o nouă escală la țărmul străvechiului Tomis, aducând 837 de pasageri. „Sunt turiști din Germania, Austria, Franța, Italia și Spania. Marea majoritate sunt septuagenari și octogenari. Unii dintre ei au venit cu nepoții” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Virgil Stan, manager de croaziere în cadrul companiei „Danubius Travel”, cel mai important tour-operator de pe piața turismului de croazieră.Lebădă sau oraș plutitorDespre „Costa Allegra” se scrie întotdeauna la superlativ. E comparată ba cu o lebădă, ba cu un hotel sau un oraș plutitor. Nava are o lungă istorie, începută în 1969, anul construcției sale. În 1992 a fost reconstruită, iar în 2006 a fost modernizată. Are lungimea de 187,25 metri, lățimea de 25,75 metri, 28.597 tone registru brut și viteza de croazieră de 20,5 noduri. Dispune de 399 de cabine, 3 restaurante, 6 baruri, 2 piscine și jacuzzi, SPA, saună, saloane de tratament, piste de jogging în aer liber, teatru, discotecă și un cazinou. Într-un cuvânt, nava oferă confort și lux și o face la un preț accesibil multor categorii sociale. O croazieră cu escale în mai multe porturi din Mediterana și Marea Neagră se poate face cu un bilet de 1.500 de euro, dar și cu unul de 5.000 de euro. În ultimii ani, chiar înainte de criza economică, s-a accentuat tendința generală de democratizare a turismului de croazieră, de creștere a accesibilității croazierelor de lux pentru pături cât mai largi ale populației. Cât cheltuiesc străinii la ConstanțaÎn scurta escală de la Constanța, circa 55% dintre pasagerii de pe „Costa Allegra” au participat la excursiile organizate de „Danubius Travel”. Unii au ales să viziteze Bucureștiul și Palatul Parla-mentului, iar alții au ajuns în minunata lume a Deltei Dunării. O parte a preferat întâlnirea cu antichitatea, la ruinele cetății Istria, iar alta, turul orașului Constanța, cu muzeele, bisericile, geamia și vestigiile arheologice. După amiază, pasagerii au avut întâlnire la Murfatlar, la vestita cramă, cu vinul dobrogean. În micuțul magazin din terminalul de pasageri, deschis de firma Proefis Star sunt expuse vinuri, obiecte de artizanat și de artă. „Au foarte mare căutare suvenirurile cu Dracula - spune Bogdan Dumitriu, administratorul unității. Folclorul românesc - figurinele costumate în țărani și țărăncuțe - atrage mai puțin. Excepție face ceramica, mai ales cea de Horezu. După ce vin de la degustarea de la Murfatlar, turiștii se înghesuie să cumpere sticle cu vinuri dobrogene. Uneori se vinde și arta, cu condiția ca unul dintre turiști să dea tonul. În vara asta, trei turiști englezi au cum-părat lucrări ale pictorilor constănțeni Aurelian Broască și Velula Filiz. Prețul pe lucrare nu a fost mai mare de 100 de euro. De asemenea, s-au mai cumpărat sculpturi din sticlă, purtând semnătura lui Ioan Nemțoi și Dan Băncilă. Printre produsele bine vândute se numără: galenurile, goblenurile, tapițeriile și mileurile. În general, la o croazieră, în casa magazinului se adună între 500 și 700 de euro.” Pentru excursiile pe uscat, pasagerii cheltuiesc în medie 20 de euro, a precizat reprezentantul lui „Danubius Travel”. Suma este derizorie, dacă avem în vedere faptul că în timpul escalelor din Odessa, pasagerii cheltuiesc în oraș, în medie, 150 euro pe zi, iar membrii echipajelor, aproximativ 50 euro. Potrivit calculelor oficialilor din portul ucrainean, orașul câștigă peste 15 milioane de euro cash într-un an, de pe urma navelor de pasageri care fac escală. După escalele din porturile Ialta, Odessa și Constanța, „Costa Allegra” își continuă drumul spre Istanbul. Vremea se anunță, în continuare, bună și sezonul de croaziere se prelungește. Pe 25 septembrie, va acosta, în ter-minalul de pasageri din Con-stanța, gigantul „Costa Atlantica”, o navă de 292,56 metri lungime, care poate lua la bord 2.114 pasageri și un echipaj de 897 de oameni.