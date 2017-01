Participarea la târgurile internaţionale

Participarea la târgurile internaționale

Ştire online publicată Marţi, 03 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru acest an, Uniunea Europeană și Guvernul României, prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție” oferă sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare. Programul are ca obiectiv creșterea reprezentativității produselor din România pe piețele externe, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile și reducerea decalajelor comparativ cu productivitatea medie a Uniunii Europene. Prin acest program, IMM-urile pot participa la târguri și expoziții internaționale, cu stand propriu, pot participa la misiuni economice în străinătate și în plus, au posibilitatea să-și promoveze produsele pe noi piețe externe. Valoarea maximă a ajutorului este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și 60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru întreprinderile mijlocii. Valoareă totala a ajutoarelor de minimis acordate agentului economic pe o perioadă de trei ani consecutivi nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (echivalentul în lei a 100.000 euro în cazul operatorilor economici care activează în sectorul transporturilor).