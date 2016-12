Parteneriatul care a salvat shipping-ul românesc

România este unul dintre principalii furnizori de ofițeri ai flotei comerciale mondiale. „Producția” este asigurată de trei „fabrici de competențe marinărești” - Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea Maritimă din Constanța și Colegiul Nautic Român -, fiind livrată pe piața externă prin intermediul a 113 companii de crewing.Partea cea mai dificilă a activității acestei „industrii” nu este pregătirea teoretică, ci asigurarea stagiilor de practică obligatorii, fără de care absolvenții nu se pot prezenta la examenul de brevet.De-a lungul anilor, instituțiile de învățământ superior, companiile de crewing și companiile de navigație străine au reușit să dezvolte forme de parteneriat, care și-au demonstrat utilitatea mai cu seamă în timpul recentei crize economice mondiale, care s-a prelungit în shipping-ul internațional din 2009 până astăzi. Acestui parteneriat, România îi datorează prezența pe piața mondială a forței de muncă marinărești.„Criză economică s-a resimțit cel mai acut în shipping. Din acest motiv, în perioada 2009 - 2010, numai 60% dintre studenții Universității Maritime din Constanța au reușit să plece în voiaj. Din 2011, numărul studenților plecați pe mare a început să scadă, dar nu sub 50% din efectivul total - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, conferențiarul universitar Liviu Stan, directorul departamentului IMO, din cadrul UMC.Începând din 2007 - 2008, studenții noștri au fost beneficiari ai programelor Erasmus și Leonardo, prin care Uniunea Europeană finanțează o parte din costurile stagiilor de cadet. Anual, 180 de studenți sunt beneficiari ai burselor Erasmus.UMC are contracte cu companiile de crewing din România și armatorii străini privind recrutarea și plasarea cadeților la bordul navelor. În obținerea burselor de la UE, universitatea noastră colaborează cu armatorii din comunitatea europeană. În 2014, s-a obținut o finanțare de 600 - 750 euro pe lună, pentru o perioadă de 4 luni din stagiul de practică pe mare.În prezent, avem contracte cu 18 companii de crewing. În ordinea numărului de locuri de practică asigurate, pe prima poziție se situează compania Maersk Romania, cu 50 - 55 de cadeți pe an. Urmează: CMA Ships, Zodiac Maritime Agencies Ltd., Fair Play Maritime, Stargate Crewing Agency etc.În acest an, au plecat 300 de studenți pe mare, prin bursa Erasmus. Alți 200 de studenți au plecat pe baza unor contracte directe cu agențiile de crewing, o parte dintre ele având protocoale de colaborare cu noi.”Printr-un astfel de protocol cu agenția de crewing Rickmers, din Germania, UMC a organizat cursuri mixte punte-mașină (bridge team management și engine team simulator), cu rotirea carturilor între cei de la punte și de la mașină, pentru ofițeri români și străini. La aceste programe, cadrele didactice de la UMC au fost supervizate de reprezentanții armatorilor.La rândul lor, marii jucători de pe piața românească a crewing-ului nu se implică doar în plasarea forței de muncă marinărești, ci și în pregătirea și perfecționarea ei.În ciuda dificultăților întâmpinate în efectuarea stagiilor de practică, marinăria continuă să fie una dintre cele mai atractive meserii pentru tinerii din România.