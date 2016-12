Parlamentul European cere mai mulţi bani pentru locuri de muncă şi tineri

Parlamentul European cere mai mulți bani pentru locuri de muncă și tineri

Parlamentul European solicită mai multe fonduri pentru a ajuta tinerii să își găsească un loc de muncă, pentru creștere economică și pentru a ajuta țările terțe să combată efectele crizei migrației. Deputații au eliminat tăierile bugetare propuse de Consiliul Europei în varianta de buget UE 2017. Ei se așteaptă ca fondurile suplimentare necesare să vină prin revizuirea buge-tului UE pe termen lung, care are loc la jumătatea perioadei de execuție.Deputații au fixat pentru 2017 suma de 160,7 miliarde de euro (cu 1,4 miliarde euro mai mult decât propunerea bugetară) pentru angajamente și 136,7 miliarde euro (cu 2,5 miliarde euro mai mult) pentru plăți.„UE se confruntă cu un număr fără precedent de provocări diferite. Dacă vrem să le abordăm într-un mod serios, avem nevoie de un buget UE bine finanțat. Când am negociat cadrul financiar multianual pentru 2014 - 2020 în 2013 nu erau atâția refugiați în Europa în fiecare an. Acum numărul este peste un milion. Trebuie să recunoaștem că s-au schimbat circum-stanțele. Avem nevoie de o revizuire sub-stanțială a cadrului financiar multianual și de un buget UE mai ambițios. Cadrul prezent nu mai este de actualitate”, a spus raportorul Jens Geier (S&D, DE).„Pe această temă vom insista în negocierile viitoare cu Consiliul privind bugetul 2017. Șomajul în rândul tinerilor este încă foarte mare în Europa. Cerem o suplimentare cu 1,5 miliarde de euro a finanțării pentru Inițiativa pentru Tineri, care ar putea fi posibilă prin revizuirea cadrului financiar multianual”, a mai spus el.