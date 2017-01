Parlamentul European a spart graniţele creditului de consum

Parlamentul European a spart granițele creditului de consum

Încă o barieră din spațiul comunități europene este pe cale de a fi demolată. Parlamentul European a votat în urmă cu două zile directiva care înlătură fron-tierele naționale din calea creditelor de consum. Acum, actul normativ așteaptă aprobarea Consiliului și publicarea în Jurnalul Oficial al UE, pentru a fi aplicată. Prizonierii piețelor scumpe Directiva a parcurs o cale lungă și a avut numeroși opozanți. Ea fost propusă de Comisia Europeană în toamna lui 2002. Prima lectură din Parlament s-a făcut în aprilie 2004, iar a doua, la 15 ianuarie 2008, când a și fost adoptată. La capătul unui adevărat război al intereselor și argumentelor, victoria a revenit apărătorilor interesului consumatorilor și competiției de piață. Noua reglementare pornește de la următoarea realitate. Creditul de consum este un produs foarte căutat. Doi din trei europeni apelează la el, în special pentru achiziționarea produselor de folosință îndelungată, precum electronicele și electrocasnicele, mobila ori autoturismele. Piața comunitară a creditelor de consum se ridică la peste 800 miliarde euro, iar creșterea sa medie anuală este de 8%. Drepturile consumatorilor și concurența în acest uriaș spațiu sunt îngrădite de barierele ridicate de legislațiile naționale. Ele sunt de vină că politicile băncilor și instituțiilor financiare diferă de la o țară la alta, că dobânzile practicate la creditare diferă în funcție de granițele naționale. Astăzi, în Finlanda, dobânda este de 6%, în Germania - 8%, iar în Portugalia - 12%. Legislațiile naționale sunt cele ce țin prizonieri consumatorii în propria țară, împiedicându-le accesul la creditele cele mai ieftine din Europa. Pe de altă parte, ele limitează concurența băncilor și instituțiilor de credit la piețele naționale. Împrumut prin SMS Directiva dă dreptul cetățeanului comunitar să obțină credite de consum din orice altă țară a UE. Împrumuturile sunt limitate la sume cuprinse între 200 și 75.000 euro, care trebuie returnate în decurs de peste o lună. Nivelul minim permite includerea „împrumuturilor rapide” prin SMS, practică tot mai răspândită în Suedia și Estonia, unde prin simpla trimitere a unui mesaj, o persoană poate obține un credit în numai 15 minute. Directiva se aplică doar contractelor de împrumut pentru care se plătește dobândă, nu și cardurilor ori creditelor ipotecare. Ea reglementează doar contractele de credit, nu și garanțiile ori alte aspecte ale creditelor. Actul normativ are în vedere protecția consumatorului împotriva unei prea mari îndatorări. Astfel, creditorul trebuie să furnizeze informații care să-i permită clientului să ia o decizie responsabilă. Cel ce acordă împrumutul trebuie să evalueze solvența solicitantului înainte de a încheia contractul. Această sarcină este ușurată de bazele de date. Dacă o bancă va refuza împrumutul pe motiv de insolvență, consumatorul are dreptul să vadă, fără plată, informațiile din baza de date. Iar dacă acestea sunt eronate, poate cere corectarea lor. Marele câștigător Consumatorul va avea dreptul să returneze mai devreme împrumutul, fără a mai fi penalizat după cum vor „mușchii“ bancherilor. Directiva stabilește regulile de calcul al compensațiile ce trebuie achitate de clienți în astfel de situații și plafonul maxim al acestora. În cazul în care perioada dintre momentul returnării creditului și termenul de rambursare contractat depășește un an, compensația este de maximum 1% din valoarea creditului plătit mai devreme. Dacă perioada este mai mică de un an, ea nu poate depăși cota de 0,5%. De asemenea, valoarea compensației nu poate trece de nivelul dobânzii rămase de plătit. În condițiile directivei, consumatorul are dreptul să anuleze contactul de creditare în termen de 14 zile de la semnare, fără să motiveze cererea. Principalul beneficiar al noii reglementări europene este consumatorul comunitar, mai ales cel de pe piețele scumpe ale creditului, cum este cea românească. Vor câștiga, de asemenea, băncile care practică împrumuturi ieftine și transparente. Directiva va obliga creditorii internaționali să renunțe la practicile discriminatorii, de stabilire a nivelului dobânzilor în funcție de țara unde acordă împrumuturile. Rezultatul final al acestor schimbări va fi reducerea la scară europeană a dobânzilor. Un test pentru guvernanții români Când vor putea românii să se împrumute direct din Finlanda, Marea Britanie ori Olanda? Momentul depinde de guvernanții de la București. Ei vor avea la dispoziție o perioadă de doi ani pentru transpunerea directivei în legislația națională, în vederea aplicării. Dacă vor trage de timp, vor demonstra că nu le pasă de binele consumatorilor, de liberalizarea pieții, de Europa și că sunt aserviți intereselor marii finanțe internaționale.