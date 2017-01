Parlamentarii europeni se crucesc în România

Parlamentarii europeni bântuie România. Vor să înțeleagă ce se întâmplă cu țara noastră. Nu îi mai mulțumesc informațiile la mâna a doua și a treia, știrile de presă care le soseau prelucrate, sistematizate, adnotate, îndosariate, la birourile din Bruxelles. Războiul fără sfârșit dintre puterile de la București i-a obligat să se aștearnă la drum. Țin morțiș să vadă, să audă, să miroasă, să pipăie și să cunoască nemijlocit, să înțeleagă realitățile din România. Reprezentanții legislativului european au întâlniri cu liderii sindicatelor, ai patronatelor. Discută, întreabă, se interesează, trag de limbă, solicită informații amănunțite și cer explicații. Adună, precum hârciogii, frânturile de realitate românească, pentru a le pune cap la cap. În final, vor compara rezultatul cu standardele comunitare. Pe baza lor ne vor judeca. Dialog social cu… dosul Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, că s-a întâlnit cu membrii comisiei de muncă și ai comisiei pentru mediul economic, din cadrul Parlamentului European. „Au fost contrariați de disprețul total al guvernelor din România, nu doar al celui de acum, față de partenerii sociali, față de dialogul social și mecanismele lui. Acum, când m-ați apelat, tocmai semnam un protest al BNS față de guvern, care, prin lipsa reprezentanților săi de la reuniunile Consiliului Economic și Social, blochează din aprilie 2007 funcționarea acestui organism. Prin aceasta se concentrează, în mâna bordului acestui organism – în fapt un număr mic de persoane, – toate avizele obligatorii ce pleacă la parlament. Nu mai vorbesc de dialogul social de la nivelul ministerelor, care este tratat cu dosul. Avem cazul portuarilor, la modificarea OG 22/1999, unde partenerii sociali au votat împotrivă.” Un semnal grav Experți din Olanda i-au atras atenția liderului sindical asupra faptului că mecanismele de lucru pe fondurile structurale sunt hipercentralizate, că partenerii sociali - cei structurați, organizați, reprezentativi, legali – nu au niciun cuvânt de spus în această problemă. „Acest fapt constituie un risc foarte mare pentru România, care nu va putea accesa resursele europene. Înmulțirea acestor cazuri de lipsă de dialog social, de lipsă de respect între parteneri, atitudinea de conducere discreționară într-un stat care se vrea democratic trădează niște sechele dictatoriale. S-ar putea ca organismul sănătos – Uniunea Europeană – să spună că trebuie să izoleze virusul, care ar putea să-l molipsească și pe el” – avertizează Dumitru Costin. Liderul BNS a dezvăluit faptul că România va fi pusă sub lupă și de parlamentele naționale din UE. În această lună, o delegație a legislativului german se va întâlni cu sindicatele și patronatele din țara noastră. Semnalul este foarte grav și ar trebui să fie înțeles de instituțiile statului și politicienii români. „Dacă perpetuăm această stare, riscăm să ne trezim cu cartonașul roșu și tot ce am făcut până acum să fie în van – afirmă Dumitru Costin. Unii nu înțeleg că în țara asta mai trebuie să și muncim, să ne câștigăm legal existența, să avem pe unii care să facă reglementări corecte, transparente, care să dea soluții la problemele de zi cu zi. “Parlamentarii europeni bântuie România. Vor să înțeleagă ce se întâmplă cu țara noastră. Nu îi mai mulțumesc informațiile la mâna a doua și a treia, știrile de presă care le soseau prelucrate, sistematizate, adnotate, îndosariate, la birourile din Bruxelles. Războiul fără sfârșit dintre puterile de la București i-a obligat să se aștearnă la drum. 