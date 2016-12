Parada maşinilor şi utilajelor agricole, la EXPOAGROUTIL

Parada mașinilor și utilajelor agricole, la EXPOAGROUTIL

r Ministrul Daniel Constantin și Mihai Daraban, președintele CCIR, au inaugurat târgul din MamaiaPavilionul Expozițional din Mamaia pare o cetate sub asediul a zeci de mașini și utilaje. Un banner uriaș te avertizează că este vorba de Târgul de utilaje și instalații agricole EXPOAGROUTIL.Manifestarea expozițională, ajunsă la cea de a 23-a ediție, a atras 31 de firme expozante, care reprezintă 203 producători, dintre care 43 români și 160 străini. Este organizată pe șapte secțiuni: tractoare, combine și echipamente agricole; substanțe pentru fertilizare și protecția plantelor; produse agricole și alimentare; utilaje și instalații pentru industria alimentară; salon de produse ecologice; salon de floricultură; salon de finanțări și asigurări, preponderent agricole.Secțiunea „tractoare, combine și echipamente agricole” este cea mai cuprinzătoare, cu 17 firme expozante, reprezentând un număr de 150 de producători, 20 români și 130 străini. Este firesc să fie așa, având în vedere că modernizarea și întinerirea parcului de mașini și utilaje reprezintă o prioritate pentru agricultura românească.Dintre firmele participante, 13 sunt din județul Constanța. Se remarcă standul firmei Novus (producător de echipamente de udat și motopompe), cel al companiei G.A.A.D. Invest Internațional (cu o activitate complexă: pomicultură, cultivarea cerealelor, creșterea curcanilor, transport, comerț cu cereale, mașini și utilaje agricole, lucrări de reparații mecanice), dar și cel a comunei Cum-păna (cu activități de producție agricolă și procesare).Târgul se întinde pe o suprafață de 3.350 mp și este organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța și în colaborare cu Direcția pentru Agricultură a Județului Constanța, sub patronajul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Ieri, la inaugurarea târgului, au fost prezenți, alături de Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Daniel Constantin - ministrul Agriculturii și Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat.„EXPOAGROUTIL este cel mai important târg agricol din România, după INDAGRA, și este pentru prima oară când reușim să aducem la el un ministru al Agriculturii” - a declarat Mihai Daraban, la ceremonia de deschidere.La rândul său, ministrul Daniel Constantin a spus: „EXPOAGROUTIL este cel mai important eveniment regional de acest fel. Are loc la două zile după ce Comisia Europeană a transmis României decizia oficială de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020. Agricultura României s-a dezvoltat foarte bine pentru că a avut finanțare din partea Uniunii Europene. Avem nevoie de tehnologie și, în cadrul PNDR, dispunem de finanțare pentru ea. Achizițiile de mașini și utilaje agricole se vor face mult mai ușor în viitorii șapte ani. Pe baza listelor de prețuri de referință aprobate, contractarea se va putea face prin negociere directă. Nu va mai fi nevoie de licitații, al căror mecanism este greoi. 2015 va fi al treilea an la rând când volumul exporturilor de produse agricole îl va depăși pe cel al importurilor.”În timpul vizitei, oaspeții s-au oprit la mai multe standuri și au intrat în dialog cu expozanții. Inginerul Mircea Măgureanu, patronul companiei Novus, din Constanța, i-a vorbi ministrului despre greutățile cu care se confruntă producătorii de utilaje români în competiția cu cei străini. Spre deosebire de produsele autohtone, prețurile celor de import nu includ TVA.Reprezentanții firmei Topzone SRL, din Ovidiu (distribuitor de utilaje agricole, sisteme de aerare a cerealelor și tratamente fitosanitare) i-au vorbit ministrului despre criza de specialiști din agricultură: „Fermierii ni se plâng că nu au oameni calificați pentru mașinile și utilajele pe care ar vrea să le cumpere. Nu au specialiști pentru lucrări agricole, pentru orice.”La standul Comunei Cumpăna, primărița Mariana Gâju i-a întâmpinat pe oaspeți cu bucate tradiționale.La finalul vizitei, ministrul Daniel Constantin a organizat o conferință de presă, despre care vom vorbi în ediția viitoare.Programul de vizitare a târgului este următorul: în perioada 28 - 30 mai, între orele 10 - 18, iar duminică - 31 mai, între orele 10 - 13.