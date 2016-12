Pâinea care reduce colesterolul

În anul 2010, „Dobrogea Grup” a lansat, în premieră mondială, un produs unic, pâinea de secară „Dobrogea Benecol”, cu esteri de stanoli din plante.Ea este recomandată de specialiști persoanelor care au colesterolul mărit, având rol dovedit clinic de scădere a colesterolului pe cale naturală. Fiind hipoglucidică și bogată în fibre alimentare, pâinea „Dobrogea Benecol” este recomandă în alimentația diabeticilor și în îmbunătățirea digestiei.Produsul face parte dintr-un proiect amplu la nivel internațional. „Dobrogea Grup” este partenerul din România al companiei finlandeze „Raisio“, proprietarul mărcii înregistrate Benecol. Trebuie precizat că milioane de oameni din peste 30 de țări (precum: Marea Britanie, Finlanda, Spania, Polonia, Franța, Columbia, SUA etc.) au încredere în produsele Benecol și le consuma în fiecare zi.În fiecare an, „Dobrogea Grup” lansează noi produse. În portofoliul de produse are peste 300 de produse din 5 domenii de activitate (morărit, panificație - patiserie, produse congelate, cereale mic dejun, biscuiți).