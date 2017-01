Pâinea a intrat în malaxorul scumpirilor

Pe parcursul ultimelor două săptămâni, „Dobrogea Grup” a majorat prețul pâinii cu 5 - 10%, în funcție de sortiment și de gramaj, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul de marketing Otilia Stanciu. Scumpirile au fost operate ținând cont de categoriile de venituri ale populației. Spre exemplu, populara franzelă „Neptun”, de 250 de grame, a înregistrat cel mai mic salt al prețului, de 5% la producător. În schimb, la raft, scumpirea este de 10%, prețul crescând de la 1 leu la 1,10 lei, pentru că magazinele au operat rotunjirea. „Majorarea este determinată de creșterea prețurilor cerealelor - a ex-plicat Otilia Stanciu. Dacă în urmă cu un an, grâul se vindea la bursă cu 130 euro pe tonă, în prezent se licitează la 210 - 240 euro pe tonă.” Prețul grâului este, în continuare, sub presiune pe piața internă și internațională. Recolta din România, dar și din țările europene vecine a fost afectată nu doar cantitativ, ci și calitativ de ploi și inundații. Rusia și Ucraina - doi dintre marii exportatori de grâne - au sistat livrările pe piața externă. Pe de altă parte, datorită prețurilor mai atractive de pe alte piețe, grâul românesc, chiar și cel de slabă calitate, pleacă în mari cantități la export. Ieri, spre exemplu, în dana P-gabare, se aflau sub operațiuni de încărcare, pe nava Pascha, 30.700 tone de grâu, cu destinația Filipine. Iar în dana 33, pe nava Sormovskiy 118, se manipulau 3.000 tone de grâu, pentru o destinație necunoscută. Nu doar grâul românesc ia calea exportului, ci și cel din țările învecinate, aflat în tranzit prin portul Constanța. Ieri, pe nava Catrin1, erau încărcate 3.000 tone de grâu din Ungaria, cu destinația neprecizată, iar pe nava Captain Nazih, 6.800 de tone de grâu din Republica Moldova, pentru SUA. Exportul de grâu va continua în ritm alert. Pentru următoarele săptămâni și-au anunțat sosirea la încărcare, în portul Constanța, navele: Ege Yildizi (3.000 tone, destinație necunoscută), Hunter K (23.000 tone pentru Chittgong), Krasniy Aksay (3.100 tone, destinație necunoscută), Nakhchivan (6.750 tone pentru Libia) și Svir 1 (2.950 tone, destinație necunoscută). În funcție de creșterea prețurilor de achiziție a grâului pe piața internă, făina și pâinea vor continua să se scumpească, avertizează Otilia Stanciu. Politica de prețuri a „Dobrogea Grup” va influența și restul pieții. Se știe că prețurile practicate de acest holding constituie un reper pentru ceilalți competitori. Potrivit statisticilor întocmite de agenții independente, specializate în analiza de piață la nivel național, „Dobrogea Grup” ocupă prima poziție în topul morarilor din România, cu o cotă pe piața făinii de 23%, din punct de vedere cantitativ, și 23,3%, din punct de vedere valoric. La nivelul județului Constanța, grupul deține o cotă de 70% din piața pâinii.