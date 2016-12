Pacheboturile „Costa Deliziosa” şi „Seabourn Odyssey” acostează la Constanţa

Pacheboturile „Costa Deliziosa” și „Seabourn Odyssey” acostează la Constanța

În această dimineață sunt așteptate să acosteze în terminalul de pasageri din portul Constanța, navele de croazieră „Costa Deliziosa” și „Seabourn Odyssey”.Orașul plutitor „Costa Deliziosa” este la a treia escală în portul Constanța. Nava are cu lungimea de 293 metri, lățimea de 35 de metri, greutatea de 92.720 tone registru brut și poate atinge o viteză maximă de 22,8 noduri. A fost construită în 2010, face parte din flota companiei „Costa Crociere” și este înmatriculat sub pavilion Italia.La bordul acestui gigant de oțel pot călători 2.800 de pasageri și un echipaj de 1.050 de persoane. 12 dintre cele 17 punți sunt pentru pasageri. Nava dispune de 1.130 de cabine, din care 662 cu balcon, 4 restaurante, 11 baruri, spa, săli de sport multifuncționale, piste în aer liber pentru jogging și role, cinematograf 4D, teatre, discoteci, bibliotecă, cazinou, teren de golf în aer liber, un centru de shopping și multe alte facilități.La rândul său, „Seabourn Odyssey” este, una dintre cele mai noi și mai luxoase nave de pasageri de pe mările și oceanele lumii. Pachebotul are 11 punți, apartamente cu balcoane private, două piscine, șase jacuzzi în aer liber, un teren de mini-golf cu nouă găuri și asigură practicarea sporturilor pe apă în timpul escalelor.Nava a fost construită în 2009 și face parte din flotila companiei Seabourn Cruise Line. Are 197 metri lungime, 30 metri lățime, 32.346 tone registru brut și atinge o viteză de 15,3 noduri. Este înmatriculată sub pavilion Bahamas.Până la sfârșitul lunii august 2013, un număr de șase nave de croazieră vor face escală în portul Constanța: „Thomson Celebration” (214,7 metri) - pe 9 august, „Pacific Princess” (180,5 metri) - pe 14 august, „Silver Spirit” (195,80 metri) - 16 august, „Seadream 1" (105 metri) - pe 19 august, „Costa Deliziosa” (294 metri) - pe 22 august și „Seven Seas Mariner” (216,1 metri) - pe 31 iulie.