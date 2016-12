Pachebotul „Silver Spirit” aduce 400 de turişti străini în portul Constanţa

1

Carmen

Or sa fuga si astia ca si celalti turisti care au venit cu vaporul in Contanta ca de dracuŽcand or sa vada in ce hal arata orasul european si cel mai mare port la Marea Neagra a Romaniei, Constanta. P.S. Intrebare: Primarul Contstantei de cheama Mazare pt. ca atat de mare-i creierul, sau de ce?