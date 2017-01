Pachebotul „Prinsendam“ aduce americanii la Constanţa

Pachebotul „Prinsendam“ aduce americanii la Constanța

Sezonul de croaziere în portul Constanța continuă cu escala pachebotului „Prinsendam“. Duminică, 8 aprilie 2012, la ora 8, acesta va acosta în dana de pasageri. Nava are 204 metri lungime, 30 metri lățime, 37.845 tone registru brut și se deplasează cu o viteză medie de 13,9 noduri. A fost construită în 1988 și este înregistrată sub pavilion olandez. Are capacitatea de 835 locuri pentru pasageri și 470 locuri pentru echipaj.Potrivit informațiilor oferite de Petre Moga, reprezentantul companiei de agenturare Interagent, la bordul lui „Prinsendam“ se află 650 de pasageri, majoritatea fiind americani, și un echipaj de 450 de navigatori și personal auxiliar. Printre aceștia din urmă sunt și șase români angajați ca personal hotelier și de cazinou.Escala va dura până la ora 17. Pe timpul ei, 200 de pasageri vor face turul orașului Constanța, vor vizita cetatea Histria, Peștera Sfântul Andrei și vor face un popas la „Nunta Zamfirei“. Ceilalți pasageri vor vizita orașul Constanța pe cont propriu.